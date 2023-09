Pourquoi le Huawei Mate 60 Pro pourrait s’attirer le courroux des États-Unis

Huawei a-t-il enfreint l'embargo américain dont il est frappé en concevant le Mate 60 Pro ? Le nouveau smartphone et surtout sa puce Kirin soulèvent de nouvelles suspicions du côté des États-Unis où le gouvernement cherche à obtenir plus d'informations à ce sujet.

Depuis la Chine, le Huawei Mate 60 Pro impressionne. Malgré un lourd embargo américain qui empêche son constructeur de s’approvisionner librement en composants et en technologies, le smartphone se dote d’une puce Kirin 5G 9000S qui dépote (et signe le retour de la compatibiltié 5G) et peut utiliser à son plein potentiel sa connexion satellitaire. L’appareil témoigne ainsi d’une grande capacité d’adaptation de Huawei face aux sanctions des États-Unis.

Et à Washington, ce nouveau smartphone est loin d’être passé inaperçu. Mike Gallagher, le président de la commission de la Chambre des réprésentants sur la Chine, met ainsi la pression sur le président Joe Biden et son administration pour l’inciter à durcir les sanctions contre l’entreprise chinoise. Selon ce législateur républicain — qualifié d’influent par l’agence de presse Reuters — la puce du Huawei Mate 60 Pro « n’aurait probablement pas pu être produite sans technologie américaine et, par conséquent, SMIC pourrait avoir violé la Foreign Direct Product Rule du Département du commerce ».

Huawei, SMIC et les technologies américaines

Pour comprendre ce commentaire, il faut savoir deux choses. Tout d’abord, l’acronyme SMIC désigne le premier fabricant chinois de semiconducteurs : Semiconductor International Manufacturing Corp. Ensuite, la Foreign Direct Product Rule évoquée par Mike Gallagher fait partie des nombreuses sanctions prises à l’encontre de Huawei. Cette directive interdit en effet toutes les entreprises à travers le monde de vendre du matériel à Huawei si celui-ci a été conçu en utilisant des technologies américaines.

Ainsi, Mike Gallagher accuse SMIC d’avoir utilisé frauduleusement une technologie américaine pour produire la puce Kirin du Huawei Mate 60 Pro. Il appelle donc le président Biden et le département du Commerce à bien veiller au grain en mettant fin à toutes les exportations de technologies vers Huawei et SMIC.

Reuters rappelle cependant un détail important : des fournisseurs de Huawei et de SMIC ont obtenu des licences spéciales — valant plusieurs milliards de dollars au total — pour pouvoir justement déroger à la règle et vendre certaines technologies américaines au deux entreprises chinoises malgré l’embargo. « Environ 90 % des licences concernaient des ventes à SMIC », lit-on dans l’article de l’agence de presse.

Le gouvernement enquête

Le gouvernement américain a, dans la foulée, indiqué qu’il cherchait à se renseigner plus précisément sur le Huawei Mate 60 Pro. En effet, le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré, lors d’un point presse à la Maison-Blanche, que les États-Unis avaient besoin de « plus d’informations » précises sur le « caractère et la composition » de l’appareil.

L’objectif sera donc de déterminer si l’embargo contre Huawei a été bel et bien enfreint et Jake Sullivan précise qu’il ne fera pas plus de commentaires avant d’avoir obtenu les informations en question.

Un embargo qui dure depuis 2019

Enfin, rappelons que l’embargo des États-Unis contre Huawei remonte à 2019 et s’est progressivement durci au fil des années. Les services de renseignement outre-Atlantique reprochent au géant chinois d’exploiter ses infrastructures télécoms afin de mener des opérations d’espionnage pour le compte de Pékin. Ces accusations sont venues alimenter un contexte géopolitique houleux entre les deux superpuissances.

En réaction, Huawei semble multiplier les efforts pour rester à flot et même retrouver son aura de 2019. La firme aurait carrément investi jusqu’à 30 milliards de dollars dans un réseau d’entreprises afin de contourner l’embargo.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.