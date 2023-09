Comment la Chine tacle Apple pour enquiquiner les États-Unis

Le gouvernement chinois interdit à davantage de fonctionnaires d'utiliser des iPhone. Une mesure symbolique contre Apple qui fait écho aux sanctions américaines contre Huawei.

Le petit tacle de la Chine contre les iPhone d’Apple // Source : Frandroid avec Midjourney

La Chine et les États-Unis se livrent une guerre d’influence sans relâche. Celle-ci se cristallise notamment autour des sanctions américaines infligées à Huawei. Une affaire qui reprend du poil de la bête depuis la sortie du Mate 60 Pro qui est soupçonné d’avoir enfreint l’embargo. En face, Pékin ne reste pas les bras croisés et a récemment décidé de montrer les dents face à Apple.

D’après le Wall Street Journal, davantage de fonctionnaires du gouvernement chinois n’ont plus le droit d’utiliser ou d’avoir un iPhone avec eux lorsqu’ils sont au travail. D’après les sources du média, les employés ont été notifiés par des messages groupés ou lors de réunions. Cette interdiction intervient la semaine précédant l’annonce des nouveaux iPhone 15.

Le Wall Street Journal rappelle que les autorités chinoises restreignent depuis des années l’utilisation d’iPhone auprès de certains fonctionnaires, mais que cette interdiction a été élargie à plus de personnes, sans pouvoir préciser combien exactement. En outre, on ne connait pas encore les motivations officielles du renforcement de cette mesure, mais celle-ci semble faire écho à l’embargo américain contre Huawei et aux dispositions prises contre l’application TikTok pour des raisons de sécurité nationale.

Les sources du journal américain évoquent toutefois une intensification des efforts déployés pour s’assurer que les règles soient bien respectées.

Petit coup dur pour Apple

Certes, la mesure peut paraître assez anecdotique en soi, mais il s’agit tout de même d’un tacle contre Apple. Tim Cook s’était pourtant rendu en Chine pendant le mois de mars pour rencontrer le ministre du Commerce Wang Wentao. L’objectif de la rencontre était de stabiliser les activités de la firme à la pomme dans le pays où sont présentes de nombreuses lignes de production.

Malgré cette entrevue, et seulement cinq mois après, Apple voit ses iPhone interdits d’utilisation parmi les fonctionnaires chinois. La firme à la pomme se retrouve donc mêlée malgré elle aux tensions géopolitiques entre Washington et Pékin.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.