Comment les États-Unis pourraient bannir TikTok de vos smartphones

Un commissaire républicain de la FCC demande très formellement à Google et Apple de retirer TikTok des magasins d'applications sur smartphones Android et iPhone. La commission pointe du doigt des possibles fuites de données vers la Chine.

Après avoir posé un embargo sur Huawei, mis Honor dans son viseur, la FCC, la très puissante Commission fédérale sur les communications en a après TikTok.

Le plus haut commissaire républicain de la commission, Brendan Carr, a publié un tweet où il explique avoir demandé à Apple et Google de retirer la célèbre application de vidéo de leur magasin d’applications.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022