Xiaomi Redmi Note 13, 13 Pro et 13 Pro Plus : prêts à chambouler le marché

Les Redmi Note 13, Note 13 Pro et Note 13 Pro Plus présentés par Xiaomi en Chine ont de solides arguments à mettre en avant pour des prix raisonnables, surtout le modèle le plus sophistiqué qui se dote d'une certification IP68. À quand en France ?

Xiaomi a officialisé en Chine trois nouveaux smartphones qu’on devine déjà très attendus en Europe : les Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro Plus. La marque avait déjà fait grimper l’impatience des fans en dévoilant quelques visuels alléchants. Maintenant qu’ils ont été dûment présentés, voici les éléments à retenir sur ces trois smartphones que l’on pressent pour le début de l’année 2024 en France.

Disons-le tout de suite : le Redmi Note 13 et le Redmi Note 13 Pro s’inscrivent parfaitement dans la lignée de leurs prédécesseurs. On reconnaît bien la patte de cette gamme très populaire. En revanche, il y a des choses plus épatantes à noter du côté du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Toutefois, opérons dans l’ordre, du modèle de base au plus sophistiqué.

Xiaomi Redmi Note 13 : valeur sûre

Le Xiaomi Redmi Note 13 propose un écran de 6,67 pouces avec un affichage Amoled et une définition de 2400 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz. Le téléphone est animé par une puce Dimensity 6080 de MediaTek. Pas de surprise, on a droit à une grosse batterie de 5 000 mAh qui supporte une charge de 33 W. L’appareil propose des dimensions de 161,11 x 74,95 x 7,6 mm tout en affichant 173,5 grammes sur la balance.

Côté photo, les deux caméras arrière sont radicalement différentes. On a un capteur principal de 108 mégapixels et un autre dédié au mode macro à 2 Mpx. Les selfies, eux, s’appuient sur un capteur de 16 Mpx. Enfin, sachez que vous avez droit à une compatibilité 5G.

En Chine, le Xiaomi Redmi Note 13 est lancé en trois coloris : blanc, bleu et noir. Pour le prix, comptez 1099 yuans pour la configuration 6/128 Go et montez jusqu’à 1599 yuans pour celle de 12/256 Go. Cela équivaut respectivement à environ 140 et 205 euros HT.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro : le jeu se muscle

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro reprend plusieurs traits de son frère, le Redmi Note 13 classique, mais présente plusieurs différences importantes. Il est déjà plus lourd avec un poids de 187 grammes (dimensions : 161,15 x 74,24 x 7,98). On garde une dalle de 6,67 pouces Amoled et 120 Hz, mais la définition monte plus haut, à 2712 x 1220 pixels. L’écran est par ailleurs protégé par du Gorilla Glass Victus.

La puce aussi monte en gamme avec un Snapdragon 7s Gen 2 aux manettes. Il y a du mouvement aussi pour la photo avec, cette fois-ci, trois caméras arrière :

capteur principal de 200 Mpx ;

ultra grand-angle de 8 Mpx ;

capteur pour macro de 2 Mpx.

La capacité de la batterie grimpe un petit peu, à 5 100 mAh. On retient surtout la puissance de charge supportée qui est nettement plus élevée, à 67 W avec Power Delivery.

Quatre coloris au choix : blanc, bleu, argent et noir. La version de base (8/128 Go) s’affiche à 1399 yuans (soit environ 180 euros HT). La déclinaison la plus chère, à 16/512 Go, coûte 1999 yuans (un peu plus de 255 euros HT).

Xiaomi Remdi Note 13 Pro Plus : des airs de haut de gamme

Place au Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Le design change de manière significative ici avec des bords incurvés à l’avant et à l’arrière. Grande nouveauté : ce smartphone a droit à une certification IP68 qui garantit sa résistance à une immersion dans l’eau douce à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Le Redmi Note 13 Pro Plus emprunte ainsi quelques caractéristiques que l’on retrouve sur des modèles haut de gamme.

On garde le même écran et la même configuration photo que le Redmi Note 13 Pro, mais pour la puce, on repasse chez MediaTek avec un Dimensity 7200-Ultra et le stockage passe en UFS 3.1.

La batterie du Redmi Note 13 Pro Plus redescend légèrement à 5000 mAh. En contrepartie, la charge rapide dépote à 120 W via le port USB-C 3.0 Power Delivery.

Pour les coloris, la version grise profite d’une finition en faux cuir « vegan ». Vous avez aussi des modèles plus classiques en blanc et noir. Les prix ? 1899 yuans pour le Redmi Note 13 Pro Plus à 12/256 Go et 2199 yuans pour celui à 16/512 Go. Cela nous donne environ un peu plus de 240 et 280 euros HT.