Nothing Phone 2a : quelques détails croustillants sur la photo et la date de sortie

Une fuite nous éclaire sur le Nothing Phone (2a). De moins en moins mystérieux, l'appareil laisse cette fois entrevoir les spécifications techniques de ses capteurs photos, mais aussi son potentiel créneau de sortie. Indice : ce serait pour bientôt.

Le Nothing Phone (2a) fait un peu plus parler de lui en cette toute fin d’année 2023. L’appareil, qui devrait en quelque sorte être une version améliorée du Phone (1), mais moins chère que le Phone (2), avait déjà fait l’objet de fuites le mois dernier. On en apprend cette semaine plus sur ses capteurs photo et sur sa potentielle date de lancement. Deux informations particulièrement intéressantes auxquelles nous n’avions pas encore eu accès.

Comme le rapporte Android Authority, cette nouvelle fuite nous vient de Smartprix et de la leaker Kamila Wojciechowska. En parallèle, le site spécialisé est aussi parvenu à mettre la main sur les fonds d’écrans a priori officiels du Nothing Phone (2a), accessibles à cette adresse.

Des capteurs de 50 Mpx au menu et une sortie prochaine ?

D’après les informations dévoilées par Smartprix, le Nothing Phone (2a) serait équipé d’un module principal Samsung S5KGN9 de 50 Mpx (avec capteur de 1/1,5 pouce et pixels de 1 µm), et d’un module secondaire Samsung S5KJN1 ultra grand-angle, de 50 Mpx lui aussi (avec capteur de 1/2,76 pouce et pixels de 0,64 µm). En l’occurrence, ce capteur photo principal le rapproche de certains modèles déjà disponibles sur le milieu de gamme, comme le Motorola Moto G84, tandis que le capteur ultra grand-angle employé serait identique à celui utilisé par les autres Nothing Phone. En façade, on retrouverait enfin un capteur Sony IMX615 de 32 Mpx.

Pour le reste, l’appareil miserait sur une dalle Amoled et 120 Hz profitant d’une définition 2K (1084 par 2412 pixels) de 6,7 pouces. Cet écran serait fabriqué par les chinois Visionox et BOE. L’appareil serait en outre animé par un SoC MediaTek Dimensity 7200, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui confirmerait pour de bon son positionnement sur le milieu de gamme.

Enfin, le Nothing Phone (2a) serait attendu en deux coloris (noir et blanc), même si un seul coloris pourrait être disponible au lancement. Quant au lancement, justement, ce dernier interviendrait à l’occasion du MWC 2024… qui se tiendra le 27 février prochain à Barcelone. Nous n’aurions donc plus très longtemps à patienter pour en savoir plus.