Mieux que le 1, moins cher que le 2, le Nothing Phone 2a contenterait les fans

Nothing aurait prévu de lancer un nouveau smartphone, visant plutôt le milieu de gamme. Voici les premières rumeurs sur le Nothing Phone (2a) !

Annoncé en juillet 2023, le Nothing Phone (2) — testé dans nos colonnes — a réussi l’exploit d’être à la fois une grosse avancée technologique le positionnant comme un excellent rapport qualité-prix, et une petite déception pour les fans de la première heure du fait de sa montée en gamme qui a automatiquement fait gonfler son tarif. L’ombre de OnePlus, marque également fondée par Carl Pei, plane sur Nothing : le trublion de l’époque proposant des flagships killers a fini par rentrer dans les rangs. Si le rapport qualité-prix est toujours là, les nouveaux smartphones de la marque sont loin de la promesse initiale de prix plancher.

Un Nothing Phone 2a au programme ?

Voilà toutefois que l’on parle d’un nouveau smartphone chez Nothing. Non, pas un Nothing Phone (3), mais un Nothing Phone 2a (modèle AIN142). La rumeur provient d’un leaker indien encore peu connu et doit donc être prise avec des pincettes. Toutefois, le nom et la référence du modèle ont déjà été aperçus cet été dans la base de données d’IMEI du GSMA.

Désormais, ce sont donc quelques caractéristiques techniques et une photo qui nous parviennent. Le Nothing Phone (2a) aurait, selon Sanju Choudhary, un écran Amoled de 6,7 pouces et un poinçon en face centré. La photo quant à elle est d’une qualité n’inspirant pas confiance.

Si l’image est avérée, on retrouverait donc le design iconique de la marque, avec un dos transparent et un « glyphe » de LED à l’arrière. On remarque que les LED sont continues, comme sur le Nothing Phone 1.

Un retour sur le milieu de gamme ?

Le Nothing Phone 2a est supposé comme le retour de la marque dans le milieu de gamme, à l’instar de la gamme Pixel a de Google. Il pourrait donc reprendre une partie des caractéristiques du tout premier téléphone de la marque, avec quelques améliorations, pour proposer un appareil à la fois meilleur que ce dernier, et moins cher que le Nothing Phone 2.

Pour l’heure, on ignore encore quand ce téléphone pourrait être dévoilé et s’il s’adresserait à la totalité du marché mondial.