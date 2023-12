Le prix du Nothing Phone (2a) fuite et c’est de bon augure pour votre portefeuille

Une nouvelle fuite relative au Nothing Phone (2a) nous donne une première idée précise de son positionnement tarifaire : moins de 400 euros dans sa configuration minimale, ce qui le cantonnerait clairement au segment du milieu de gamme.

Double fuite en 48h pour le Nothing Phone (2a). Après les éléments de Kamila Wojciechowska relayés sur le site Smartprix – appareil photo, écran, processeur, RAM, et surtout date de sortie -, c’est au tour de Roland Quandt de s’inviter au bal des leaks. L’intéressé y est allé de son message sur X… pour s’attarder sur le prix du téléphone.

Sous les 400 euros

Cette version allégée du Nothing Phone (2) ferait des concessions pour logiquement tirer son prix vers le bas. Cela permettrait ainsi au constructeur de lancer une version d’appel à moins de 400 euros, en configuration 8 + 128 Go, estime Roland Quandt. Le modèle 12 + 256 Go dépasserait sans surprise ce seuil.

Pour rappel, le Nothing Phone premier du nom avait été commercialisé à partir de 469 euros à l’été 2022, avant que son successeur – le Nothing Phone (2) – ne fasse monter la note à 679 euros un an plus tard. Dans l’idée, le Nothing Phone (2a) serait donc le smartphone le plus abordable jamais vendu par la marque. Un bon moyen pour elle de toucher un public plus large.

Si ce modèle est véritablement fixé sous les 400 euros, alors il viendrait se frotter à quelques grands noms de cette tranche tarifaire : on pense évidemment aux Google Pixel 6a et Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, voire au Samsung Galaxy A53 de 2022, qui a encore de beaux atouts à faire valoir aujourd’hui. Le Galaxy A54 – trouvable à 449 euros sur certains sites marchands – est clairement encore d’actualité.

Rendez-vous au MWC 2024

Pressenti pour être révélé au Mobile World Congress (MWC) 2024, sis à Barcelone à partir du 27 février prochain, le Nothing Phone (2a) devra aussi jouer des coudes avec toutes les nouvelles générations de téléphones attendues l’an prochain. En sachant que la concurrence est rude sur les segments du milieu et de l’entrée de gamme, le nouveau venu de Nothing aura faire à faire pour s’imposer comme une référence incontournable.