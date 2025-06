Netflix et le Groupe TF1 s’associent dans un partenariat d’un nouveau genre qui prendra effet en 2026

Un mariage entre la première chaîne de France et la plateforme SVoD n°1 du marché, ce n’était pas dans notre bingo 2025. Sans prévenir, Netflix et le Groupe TF1 ont annoncé un partenariat inédit qui prendra effet à partir de l’été 2026.

Dans un communiqué de presse succinct, le Groupe TF1 a annoncé ce matin un partenariat de distribution inédit avec la plateforme Netflix à l’occasion du festival Cannes Lions 2025. À compter de l’été 2026, les programmes des cinq chaînes du Groupe TF1 (TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Séries) ainsi que ceux de sa propre plateforme TF1+ seront disponibles sur la plateforme SVoD aux plus de 300 millions d’abonnés.

Netflix devient-il un nouveau Canal+ ?

Si les deux sociétés avaient déjà collaboré dans la production et la distribution de certains contenus tels que Le Bazar de la Charité, Les Combattantes et plus récemment encore Tout pour la lumière, ce nouveau partenariat est d’une nature inédite. Que le premier groupe audiovisuel de l’Hexagone pousse ses programmes sur une plateforme SVoD est assez révélateur de nos habitudes de consommation de films et de séries qui ont fortement évolué depuis quelques années.

Alors que les habitudes du public évoluent vers le visionnage à la demande et que la fragmentation des audiences s’accentue, cette alliance sans précédent permettra à nos programmes de qualité et populaires d’atteindre des audiences inégalées et d’ouvrir de nouveaux horizons publicitaires, dans un environnement qui s’articule parfaitement avec notre plateforme TF1+ Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1

C’est une première mondiale pour Netflix qui ouvre sa plateforme à un autre opérateur et adopte ainsi la stratégie de Canal+ chez qui un abonnement permet de visionner les contenus exclusifs à la plateforme mais aussi ceux de ses concurrents comme Netflix, Apple TV+ et HBO Max.

En nous associant au premier diffuseur français, nous offrirons aux spectateurs français encore plus de raisons de venir sur Netflix chaque jour et de rester avec nous pour se divertir. Greg Peters, co-PDG de Netflix

Reste à savoir si Netflix se contentera de ce partenariat ou prévoit d’agréger les programmes d’autres chaînes et plateformes. On peut penser au Groupe M6 qui comprend une douzaine de chaînes ainsi que sa propre plateforme de SVoD : M6+.

De l’autre côté, ce partenariat est surprenant de la part de TF1 qui ambitionne de faire de sa plateforme TF1+ la première plateforme SVoD gratuite de France. C’est pourtant loin d’être un aveu d’échec pour Rodolphe Belmer qui assure que TF1+ reste au cœur de la stratégie du groupe et que cette association à Netflix ne peut être que bénéfique en termes d’audience.

