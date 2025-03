Nvidia s’infiltre de plus en plus dans les voitures électriques, la preuve avec ce nouveau partenariat avec un grand groupe américain

Le groupe américain General Motors, qui détient notamment Cadillac ou Chevrolet, vient de signer un partenariat avec le géant de la tech Nvidia. Le but ? Utiliser ses avancées, notamment dans l’intelligence artificielle, afin d’équiper ses futures voitures électriques, mais pas seulement.

Système Super Cruise // Source : Cadillac

Aujourd’hui, les voitures deviennent de plus en plus technologiques et connectées. Et cela sera encore plus le cas au cours des prochaines années, avec par exemple le développement des SDV (software-defined vehicules). Il s’agit d’autos conçues autour de leur partie logicielle, ce qui leur permet notamment d’être mises à jour tout au long de leur vie, à la manière d’un smartphone.

Une nouvelle avancée technologique

Renault s’intéresse particulièrement à cette nouvelle approche, mais il n’est pas le seul. C’est également le cas du groupe américain General Motors, qui a opéré une lourde transformation au cours des dernières années. Désormais, la firme se tourne vers l’électrification massive, alors qu’elle revient tout doucement en Europe, d’abord par l’intermédiaire de Cadillac. Et voilà que l’entreprise vient de franchir une toute nouvelle étape dans son développement, comme elle l’annonce dans un communiqué tout juste publié.

On apprend que General Motors vient officiellement de s’associer avec Nvidia, qui est tout simplement le leader mondial dans le domaine du calcul accéléré. Concrètement, l’entreprise conçoit des puces affichant de très grandes puissances de calcul, qui équipent de nombreux constructeurs automobiles. C’est notamment le cas de Lynk & Co qui a choisi la puce Nvidia Thor pour son nouveau SUV 900 ou de Volvo qui a confié aux puces Orin la gestion de son ES90. Et si GM fait déjà appel aux technologies du géant américain, il veut désormais aller encore plus loin.

Cadillac Lyriq-V 2025 / Crédit : Cadillac

Comment ? En mettant désormais l’accent sur l’intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Cette technologie sera notamment utilisée à bord des futures voitures électriques du groupe. Ainsi, ce dernier fera appel à la plateforme Nvidia Drive AGX basée sur l’architecture Nvidia Blackwell. Pour ceux à qui celle-ci ne dit rien, il s’agit d’un processeur graphique conçu pour l’IA générative offrant des performances très impressionnantes. En effet, il offre notamment une bande passante élevée de 10 To/s.

Les prochaines voitures de General Motors issues du partenariat avec Nvidia auront le droit au système d’exploitation Nvidia DriveOS. Celui-ci est en mesure de réaliser jusqu’à 1000 milliards d’opérations par seconde. Ce qui aura notamment un intérêt dans le développement de la conduite autonome, sur laquelle le groupe veut mettre l’accent. Pour mémoire, ce dernier propose déjà le système Super Cruise dans ses autos, dépassant Tesla. Plus performant que l’Autopilot, cette technologie devrait arriver en Europe avec un capteur LiDAR.

Un processus de fabrication optimisé

En plus d’améliorer l’expérience de conduite des clients à bord des voitures du groupe, l’alliance approfondie entre General Motors et Nvidia va aussi profiter à un autre domaine. Il s’agit de la fabrication des véhicules, et cela grâce à l’intelligence artificielle. Concrètement, le constructeur « utilisera la plateforme NVIDIA Omniverse pour créer des jumeaux numériques de chaînes de montage ». Le but sera de réaliser des tests virtuels et des simulations de production afin de réduire les temps d’arrêt dans les usines.

Le processus de fabrication sera optimisé pour accroître la cadence et améliorer son efficacité. Ces innovations devraient également profiter à la sécurité, notamment sur les postes de manutention et de soudure de précision. Cependant, le groupe américain n’a pour le moment pas donné plus de détails sur la mise en œuvre de ce dispositif. Il faut savoir que ce partenariat entre les deux entreprises ne date pas d’aujourd’hui. En effet, cela fait déjà quelque temps que GM fait appel à Nvidia « pour la formation de modèles d’IA dans divers domaines, notamment la simulation et la validation ».

Système Super Cruise // Source : Cadillac

Désormais, cette collaboration « s’étend désormais à la transformation de la conception et de l’exploitation des usines automobiles ». Elle devrait notamment profiter à la planification et à la robotique dans les sites de production, ce qui pourrait contribuer à réduire les délais d’attente. Mais également à fabriquer plus de voitures, et ainsi peut-être réduire leur prix pour les clients. En parallèle, GM continue de développer la conduite autonome pour les particuliers, alors qu’elle a abandonné son activité de robotaxi, laissant le champ libre à Tesla avec son Cybercab.