Nvidia « Blackwell » : ces prochaines cartes graphiques seraient gravées en 3 nm dès 2024

Nvidia aurait signé un accord avec TSMC pour permettre à sa prochaine génération de cartes graphiques d'être gravée en 3 nm. Le même procédé de gravure est actuellement employé par Apple pour la fabrication de ses derniers processeurs A17 Pro.

D’après des informations partagées par le média économique taïwanais DigiTimes, Nvidia aurait trouvé un accord avec TSMC pour faire graver en 3 nm sa prochaine génération de cartes graphiques, qui répondra vraisemblablement au nom de code « Blackwell ».

Comme le souligne WCCFTech, cette finesse de gravure devrait profiter dans un premier temps au GPU « GB100 », destiné principalement aux serveurs et aux supercalculateurs. Ce dernier constituerait le premier lot de GPUs entièrement basés sur l’IA à être conçus par la marque au caméléon. Cette puce profiterait en outre d’un design en chiplet, censé apporter des « améliorations décisives en termes de performances par watt », lit-on. De précédentes rumeurs laissaient toutefois entendre qu’en raison de sa « conception structurelle » beaucoup plus complexe, ce GPU ne pourrait être fabriqué qu’au compte-goutte, du mois au début de sa période de production.

L’objectif ? Plein cap sur l’IA pour rayer AMD et Intel de ce marché

« Pour Nvidia, qui monopolise plus de 80 % du marché des GPU voués à l’IA, la prochaine génération B100 utilisera la gravure 3nm de TSMC et devrait apparaître au quatrième trimestre 2024. Elle saisira les opportunités commerciales de déploiement de l’IA pendant que le fer est chaud et supplantera AMD, Intel et d’autres concurrents », avance DigiTimes.

Pour contexte, Nvidia profite déjà d’une position prédominante sur le marché des GPUs voués à l’IA. Et la firme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. On sait par exemple, qu’elle ambitionne de générer 300 milliards de dollars de chiffre d’affaire grâce à l’IA d’ici 2027. L’idée sera alors de laisser le moins de place possible à la concurrence.

Le passage au 3 nm et l’arrivée de nouveaux GPUs « Blackwell », dès la fin d’année prochaine, est donc crucial pour Nvidia s’il souhaite conserver sa suprématie technique sur Intel et AMD.

Notons qu’en l’occurrence, la marque semble être en bonne voie pour y parvenir. D’après les dernières rumeurs, AMD lancerait ses puces EPYC Instinct MI300 dans le courant de l’année, mais en 5 nm seulement. Intel, pour sa part, déploierait son accélérateur d’IA Gaudi 3 l’année prochaine, mais là aussi en 5 nm. Les deux marques ne seraient donc pas en mesure de passer à des GPUs en 3 nm avant 2025, voire 2026… laissant à Nvidia une belle longueur d’avance.