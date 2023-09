La future GeForce RTX 5090 de Nvidia serait un véritable monstre de puissance

La future GeForce RTX 5090 basée sur l'architecture Blackwell serait la carte graphique de tous les superlatifs. Nvidia cocherait toutes les cases pour pousser la puissance de calcul d'une carte vers de nouveaux sommets.

Sur quoi travaille Nvidia avec sa prochaine gĂ©nĂ©ration de carte graphique ? L’internaute Panzerlied Ă qui l’on devait dĂ©jĂ des indiscrĂ©tions concernant Nvidia a publiĂ© quelques affirmations sur le forum de rĂ©fĂ©rence Chiphell. Ce qu’il avance a Ă©tĂ© corroborĂ© par Kopite7kimi, un autre nom habituĂ© des fuites Nvidia.

Avec les GeForce RTX 5000, Nvidia devrait passer Ă l’architecture Blackwell. Pour la premiĂšre fois, elle serait basĂ©e sur une conception en chiplet plutĂŽt qu’une conception monolithique, ce qui devrait faciliter la fabrication pour Nvidia. Si l’on en croit les chiffres de Panzerlied, cela devrait surtout permettre de sacrĂ©s gains en puissance de calcul.

Plus de 24 000 cƓurs ?

D’aprĂšs l’intĂ©ressĂ©, la Nvidia GeForce RTX 5090 intĂ©grerait 50 % de cƓurs CUDA en plus, en comparaison Ă la GeForce RTX 4090 ce qui apporterait le total Ă 24 576 coeurs, c’est 8x plus que sur la GeForce RTX 2080 en son temps. La frĂ©quence serait Ă©galement en hausse de 15 % et pourrait dĂ©passer la barre des 3 GHz. Entre les progrĂšs permis par l’architecture, l’augmentation du nombre de cƓurs et de la frĂ©quence, la GeForce RTX 5090 pourrait ĂȘtre beaucoup plus puissante que les gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dentes.

La bande passante ferait Ă©galement un bond de 50 % pour atteindre 32 Gb/s, ce qui suggĂšre l’utilisation de GDDR7 trĂšs moderne. Le cache L2 serait en augmentation et passerait Ă 128 Mo. La quantitĂ© de VRAM passerait, elle, Ă 32 Go sur un bus 512-bits.

Il est trĂšs tĂŽt pour tirer des conclusions sur ces rumeurs. En effet, les GeForce RTX 5000 ne sont pas attendues avant 2025. Nvidia se laisserait le temps de populariser un peu plus sa gĂ©nĂ©ration RTX 4000 et l’architecture Ada Lovelace. La firme pourrait tout de mĂȘme profiter de 2024 pour amĂ©liorer son catalogue avec des dĂ©clinaisons « Super » comme ce fut le cas avec la gĂ©nĂ©ration RTX 2000.