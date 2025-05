Netflix ne sera plus compatible avec de nombreuses Fire TV Stick dans quelques jours

Si vous avez investi dans une Fire TV Stick de toute première génération, c’est le moment d’envisager une mise à niveau. En effet, Netflix a décidé de mettre fin au support de son application pour ces appareils.

Netflix ne sera bientôt plus compatible avec une partie des Fire TV Stick // Source : Amazon

Heureusement que le printemps est bien là, sans quoi cette nouvelle aurait pu gâcher votre journée. La plateforme de SVOD la plus populaire au monde a, en effet, averti une partie de ses utilisateurs utilisant des boîtiers et clés de streaming d’Amazon qu’ils ne pourront plus continuer à regarder leurs films et séries préférés.

C’est notamment TechRadar qui relaie cette information : les appareils concernés sont uniquement les modèles de Fire TV et Fire TV Stick commercialisés à partir de 2014, ainsi que la Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa de 2016. L’application de Netflix n’y fonctionnera plus à partir du 3 juin prochain, soit dans très peu de jours.

La firme américaine n’a pas fourni d’explication particulière pour justifier sa démarche. Toutefois, comme le souligne TechRadar, Netflix opère une évolution technique depuis quelques années et opte pour le codec vidéo AV1, plus efficace que les codecs qu’elle utilisait jusqu’alors. Les appareils affectés ne le prenant pas en charge, ils seraient donc poussés à la retraite.

Un début de fin de carrière pour les premiers Fire TV Stick ?

Pour savoir si vous êtes concerné, il vous faudra aller dans les paramètres de votre appareil, puis dans « Ma Fire TV », et enfin dans « À Propos ». Si la section « Type » affiche quelque chose comme « Fire TV Stick (1ʳᵉ génération) », sans mention HD ou 4K, cela signifie que vous n’aurez plus accès à Netflix très bientôt. L’information peut aussi être glanée sur le site d’Amazon, en allant dans « Votre compte », puis dans « Appareils ».

Bien entendu, il n’est jamais bon de voir des utilisateurs abandonnés par un service aussi populaire que Netflix. On pourra cependant noter la longévité d’appareils vieux de plus de dix ans, chose sur laquelle nous n’aurions pas forcément parié compte tenu des tarifs agressifs pratiqués par Amazon.

Si la plateforme de streaming au logo rouge est absolument indispensable dans votre quotidien, sachez qu’Amazon commercialise toujours une Fire TV Stick HD, il faudra tout de même débourser près de 45 euros.

Vous pourrez évidemment vous diriger vers d’autres marques, pas forcément moins onéreuses, ou bien sauter le pas et créer votre propre plateforme de streaming avec des services comme Plex.