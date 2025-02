Canal+ et Samsung renforcent leur partenariat : voici ce qui change sur votre Smart TV Samsung

Pour les propriétaires d’un Smart TV Samsung dernier cri, la nouvelle se faisait attendre. Après avoir annoncé l’abandon des TV Samsung de 2017, Canal+ annonce que son application sera désormais pré-installé sur ses millésimes de 2024 et 2025.

Canal+ renforce son partenariat global avec Samsung, c’est ce qu’a annoncé la plateforme dans un communiqué de presse. C’est une bonne nouvelle pour ses abonnés qui ont un Smart TV du constructeur sud-coréen, du moins si celui-ci date d’au moins 2018 étant donné que les modèles précédents sont désormais jugés trop vieux par Canal.

À lire aussi :

L’appli Canal va quitter votre téléviseur Samsung… s’il est jugé trop vieux

Une nouveauté pour les Smart TV Samsung 2024 et 2025

Après un faux départ il y a deux semaines, Canal+ officialise enfin l’arrivée de son application sur les Smart TV de Samsung de 2024 mais aussi de 2025. Mieux que ça, elle sera pré-installée, et ce afin de proposer un accès plus simple et rapide aux contenus de la plateforme, qu’il s’agisse des derniers blockbusters sortis six mois auparavant ou les plus grands événements sportifs. Canal+ annonce également l’intégration d’un « Guide Universel des Smart TVs » afin de mieux faciliter l’accès à ses programmes favoris.

Ce partenariat rend plus facile que jamais l’accès à l’ensemble des contenus et offres CANAL+ sur les Smart TVs Samsung dans plus de 40 territoires et ouvre la voie à une collaboration élargie entre nos deux groupes. Philippe Schwerer, Directeur Partenariats industriels & New Business chez Canal+

Plus globalement, ce partenariat prévoit d’étendre et de renforcer cette collaboration dans plus de 40 territoires dans le monde, en Europe, en Asie, dans les territoires ultramarins, et dans 25 pays d’Afrique francophone dans un avenir proche. À l’heure où sont écrites ces lignes, l’application Canal+ est distribuée dans 25 millions de Smart TVs Samsung à travers le monde.

myCANAL Télécharger gratuitement

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.