Xiaomi Pad 7 Pro : cette tablette Android rivale de l’iPad Air est beaucoup moins chère (-42 %)

Si vous cherchez une bonne tablette sous Android, les promos d’été sur AliExpress permettent de commander la Xiaomi Pad 7 Pro pour 308,45 euros, contre 531 euros sur le site officiel.

La Xiaomi Pad 7 Pro // Source : Frandroid

La Xiaomi Pad 7 Pro est une tablette arrivée récemment sur le marché, puisqu’elle est disponible depuis début mars 2025. Pourtant, elle bénéficie déjà d’une réduction conséquente de 223 euros sur AliExpress grâce à un code promo. Une opportunité de découvrir cette alternative de l’iPad Air, avec des caractéristiques techniques et physiques qui se veulent approchantes. À savoir un appareil fin, léger et endurant qui s’adapte aussi bien à un usage familial et divertissement qu’à une utilisation professionnelle, grâce à son puissant processeur.

Les avantages de la Xiaomi Pad 7 Pro

2 jours d’autonomie en utilisation continue

La qualité de l’écran Crystal-Clear 3,2 K de 144 Hz

Les performances de la tablette sont largement suffisantes

Sur le site de Xiaomi, la Pad 7 Pro coûte 531 euros. Un prix de lancement intéressant, mais bien plus séduisant pendant les promo d’été d’AliExpress où elle passe à 308,45 euros si vous utilisez le code promo SSFR50 dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Pad 7 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

La Xiaomi Pad 7 Pro fait une belle proposition

C’est une habitude de Xiaomi, de proposer une nouvelle version de ses tablettes tous les deux ans environ. La Xiaomi Pad 7 Pro vient donc succéder à la gamme de la Xiaomi Pad 6 et propose quelques nouveautés bienvenues, notamment au niveau de l’écran. Déjà, ses dimensions : elle fait 251,22 x 173,42 x 6,18 mm pour 500 g. En comparaison, l’iPad Air M2 11 » de 2024 fait 247,6 x 178,5 x 6,1 mm pour 462 g. On est sur quelque chose de très proche, il faut donc faire la différence ailleurs.

C’est sur l’écran que Xiaomi a fait des efforts. La dalle reste certes du LCD, mais elle affiche une définition de 3200 x 2136 pixels, soit de la 3,2 K, avec une fréquence de rafraîchissement max de 144 Hz. Pour du LCD, le résultat est convaincant, préférez le mode Saturé qui, malgré son nom, est celui qui propose le meilleur rendu. Que ce soit pour des films ou des jeux, vous serez face à un excellent rendu.

Une batterie qui voit toujours plus grand

Xiaomi a réussi à équiper sa tablette Pad 7 Pro avec 4 haut-parleurs qui prennent en charge le son Dolby Atmos. À vous l’immersion audio dans vos divertissements. Si vous le souhaitez, le Bluetooth permet de relier un casque, des écouteurs ou même une manette pour jouer sur la tablette via un service de Cloud Gaming.

La tablette fonctionne avec un processeur Snapdragon 8s Gen 3 et 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. De quoi faire tourner vos programmes et jeux sans trop souffler, même si ç’aura forcément de l’impact sur l’autonomie. Mais celle-ci a été musclée avec une capacité de 8 850 mAh. Dans notre test, en usage estudiantin avec prise de note, elle a réussi à tenir 2 jours complets. Et sa charge rapide 67 W la fait passer de 0 à 100 % en 1 h 15.

Pour en savoir plus sur la Xiaomi Pad 7 Pro, notre test complet est disponible et décortique chaque aspect technique de la tablette chinoise.

Vous pouvez aussi faire un tour sur notre guide des meilleures tablettes du moment, si vous souhaitez vous fier aux recommandations de Frandroid pour trouver votre prochaine ardoise numérique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.