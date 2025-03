Xiaomi Pad 7 Pro : la nouvelle tablette qui veut rivaliser avec l’iPad Air est déjà 160 € moins chère

Présentée lors du MWC 2025, la Xiaomi Pad 7 Pro vient d’arriver en France et présente une fiche technique assez étonnante pour son prix. En plus, on la trouve aujourd’hui en forte promotion sur AliExpress : 369 euros au lieu de 531 euros.

Retrouvez la Xiaomi Pad 7 Pro à 369 € sur AliExpress PAD7P41 + ASFR50

La tablette Xiaomi Pad 7 Pro lors du Mobile World Congress 2025. // Source : Frandroid

C’est lors de l’actuel Mobile World Congress de Barcelone que nous avons pu découvrir les Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro, les deux nouvelles tablettes de la marque chinoise. Des ardoises qui nous rappellent d’ailleurs les iPad d’Apple. Aujourd’hui, c’est la Xiaomi Pad 7 Pro qui nous intéresse plus particulièrement, non seulement en raison de son design qui semble très inspiré de l’iPad Air ainsi que de sa configuration vraiment pointue, mais aussi et surtout pour son prix, qui est déjà en plus de plus de 160 euros grâce à cette offre.

Ce que propose la Xiaomi Pad 7 Pro

Une dalle IPS 3,2 K de 11 pouces + 144 Hz

Une puce Snapdragon 8s Gen 3

Une batterie de 8 850 mAh + une charge rapide 67 W

Initialement affichée à 531 euros sur le site officiel de Xiaomi, la Pad 7 Pro (8+256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros sur AliExpress avec le code promo ASFR50 et en récupérant le coupon PAD7P41 sur la page produit.

Retrouvez la Xiaomi Pad 7 Pro à 369 € sur AliExpress PAD7P41 + ASFR50

Prix final de la Xiaomi Pad 7 Pro une fois dans le panier // Source : Capture d’écran sur le site d’AliExpress.

Un design soigné et premium

Avec son châssis métallique de 500 grammes et de 6 mm d’épaisseur, la Xiaomi Pad 7 Pro offre une prise en main très agréable, comme nous l’avons remarqué lors de notre test au MWC. Ses tranches plates ne sont pas non plus étrangères à ce confort. Bref, une tablette au design très soigné, qui respire le premium, un peu comme un iPad Air, en somme. Sur l’un de ses bords, on peut fixer magnétiquement un stylet, lequel peut ainsi se charger sans fil… comme chez Apple, encore. En revanche, aucune prise casque n’est présente sur cette ardoise, ce qui est un peu dommage.

Côté écran, on a droit à une dalle IPS de 11 pouces en définition 3,2K (3 200 × 2 136 pixels), avec en prime un taux de rafraichissement qui monte à 144 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire, dans la navigation ou en jeu. La luminosité de l’écran peut atteindre 800 nits (en utilisation en extérieur), et cette dalle prend aussi en charge les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Autant dire que les images affichées devraient être parfaitement détaillées. Et côté audio, ce sont quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui prennent place. Immersion assurée, donc.

Une belle puissance promise

Dans les entrailles de la bête, se niche une puce Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, épaulée par une carte graphique Adreno 735. Une configuration qui devrait assurer une navigation bien fluide, sans ralentissement, et un lancement bien rapide des applications. Côté logiciel, c’est HyperOS 2, basé sur Android 15, qui est en place. Une interface qui semble propre et qui permet notamment d’afficher deux applications côte à côte, mais aussi des fenêtres flottantes. Les travailleurs devraient aussi apprécier le mode Workstation, qui crée une expérience plus proche de celle d’un système d’exploitation de bureau en ouvrant chaque application dans une fenêtre flottante, justement.

Côté connectivité, c’est un peu limité : on se contente du Wi-Fi 6 classique. Enfin, concernant son endurance, la Pad 7 Pro renferme une batterie de 8 850 mAh, qui devrait fournir une autonomie bien généreuse. La marque n’a pas non plus fait les choses à moitié avec la recharge, puisqu’elle a opté pour une charge rapide de 67 W. Xiaomi promet que sa tablette peut atteindre les 100 % de batterie en 79 mn.

Retrouvez la Xiaomi Pad 7 Pro à 369 € sur AliExpress PAD7P41 + ASFR50

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.