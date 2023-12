Nothing Phone (2a) : un smartphone Nothing moins puissant, mais moins cher ?

Nothing préparerait un Nothing Phone (2a), version allégée de son Nothing Phone (2), tant sur les caractéristiques techniques que sur le prix. Une fuite dit révéler la puce qu'il embarquerait.

N’attendez pas le Nothing Phone (3) de suite, ou en tout cas pas avant l’Ă©tĂ© prochain (si l’on en croit le calendrier actuel de Nothing). Avant cela, il pourrait bien y avoir un Nothing Phone (2a), l’Ă©quivalent de la gamme « A » des smartphones de Google. Ă€ savoir un smartphone moins bon, mais plus abordable, une version allĂ©gĂ©e du Nothing Phone (2).

Nom de code pour le Nothing Phone (2a) : « Pacman »

C’est le journaliste Dylan Roussel, aussi connu sous le pseudonyme Evowizz, qui, dans une publication sur Threads, rĂ©vèle que le Nothing Phone (2a) existerait bel et bien. Son numĂ©ro de modèle serait l’A142 et il aurait pour noms de code Pacman et Aero. Ce smartphone ferait partie du milieu de gamme du marchĂ© et serait Ă©quipĂ© d’un SoC appropriĂ©, le MediaTek Dimensity 7200, annoncĂ© par le fondeur en fĂ©vrier dernier. Ce serait la première fois qu’un smartphone Nothing est Ă©quipĂ© d’une puce de cette entreprise.

Dylan Roussel rĂ©vèle Ă©galement que ce smartphone aurait lui aussi droit au Glyph, Ă savoir l’ensemble de LED au dos des modèles de la marque. Il permettrait de profiter de certaines animations, si l’on reçoit des notifications ou en fonction du niveau de charge. Si l’on en croit l’image qu’il a publiĂ©e, les LED seraient bien moins nombreuses que sur les Phone (1) et Phone (2).

Une image qui permet de savoir qu’il embarquerait deux capteurs photo : on imagine qu’il s’agirait d’un capteur grand-angle ainsi qu’un ultra-grand-angle. Selon le leaker, le Nothing Phone (2a) profiterait d’un design complètement revu, avec un bloc photo au centre.

Ce qu’on savait de ce smartphone Nothing moins cher

Une autre fuite datant d’il y a deux semaines rĂ©vĂ©lait que le smartphone aurait un Ă©cran Amoled de 6,7 pouces avec une camĂ©ra selfie en poinçon en haut de l’Ă©cran et centrĂ©e.

Selon la photo que le leaker Sanju Choudhary avait publiĂ©e, le Nothing Phone (2a) aurait un dos transparent et toujours le Glyph. Cependant, elle ne correspond pas aux rĂ©vĂ©lations d’Evowizz.