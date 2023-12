Nothing Phone (2a) : on en sait déjà beaucoup sur le prochain smartphone de Nothing

Les fuites autour du Nothing Phone (2a) tendent à se multiplier. Le smartphone ferait partie du milieu de gamme et serait dévoilé lors du prochain MWC, le plus grand salon dédié à la téléphonie qui aura lieu fin février prochain.

Ça se précise pour le Nothing Phone (2a). Le leaker Yogesh Brar révèle sur X (anciennement Twitter) quelques détails de ce qui serait le premier smartphone milieu de gamme de Nothing. L’objectif : aller conquérir une autre part du marché avec un design original.

Nouveau design, nouvelles LED : le Glyph serait toujours là

Ce qui changerait principalement, c’est le dos, bien qu’il serait toujours transparent. Les capteurs photo ne seraient plus situés en haut à droite, mais en haut vers le milieu. C’est en tout cas ce que révèle Yogesh Brar, et qui tend à confirmer un autre design du Nothing Phone (2a) qui a fuité il y a quelques jours. Ne vous attardez pas trop sur le design du dos du smartphone sur ces photos : il est protégé dans une coque, sans doute pour éviter les fuites concernant son apparence.

Pour autant, le Glyph, à savoir le système de LED au dos, serait revu : il n’aurait pas la même forme que celui du Nothing Phone (1) ou celui du Nothing Phone (2). Formule moins chère oblige, il y aurait moins de LED que sur les autres modèles.

Néanmoins, les contrôles du Glyph (pour la charge, les notifications, etc.) seraient les mêmes. Quant à l’écran, il s’agirait d’une dalle Oled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le capteur selfie serait logé en poinçon en haut au milieu de l’écran, comme sur les précédents modèles de la marque.

Ce qu’on sait du Nothing Phone (2a)

Ce smartphone serait équipé de 8 Go de RAM ainsi que de 128 Go de stockage ; on ignore si une version avec 256 Go est prévue. La puce choisie par Nothing serait le MediaTek Dimensity 7200, dédié aux smartphones milieu de gamme. Les clients auraient droit à Android 14 directement via l’interface Nothing OS 2.5. Côté photo, il serait équipé d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx ainsi que d’un capteur selfie de 16 Mpx.

Pour l’instant, le fabricant n’a rien précisé à propos de ce potentiel smartphone. Cependant, selon Yogesh Brar, le Nothing Phone (2a) serait lancé lors du MWC de Barcelone, qui aura lieu du 26 au 29 février prochain. Le tout aux alentours des 400 dollars.