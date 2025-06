On sait quand la Xbox Ally pourrait sortir, mais son tarif reste incertain

Après une présentation en grande pompe la semaine dernière, la console portable de Xbox alimente déjà toutes les rumeurs quant à son prix. Des fuites récentes pointent vers un tarif très élevé.

Crédit : Microsoft

Contre qui Microsoft veut-elle rivaliser avec sa Xbox Ally ? La console portable conçue en partenariat avec Asus a fait beaucoup parler d’elle lors de son officialisation il y a quelques jours, mais Microsoft n’a pas donné d’informations officielles concernant sa date de lancement et son prix. De quoi laisser songeur.

En effet, de récentes rumeurs venant du Youtubeur hispanophone eXtas1s affirment que le modèle de base de la console coûterait 599 € lors de son lancement, tandis que le modèle Xbox Ally X afficherait lui un impressionnant tarif de 899 €. Une manière de refroidir les ardeurs, même si rien ne semble encore très sûr.

Plus cher que le Steam Deck et la Switch 2

Si ces prix s’annoncent fiables, la Xbox Ally X pourrait être une des consoles portables les plus chères du marché. Le Steam Deck est vendu entre 420 et 680 € selon les modèles et, dans une autre catégorie, la Switch 2 affiche elle un tarif avoisinant les 500 €. Avec une douloureuse à quasiment 1000 €, autant dire que la Xbox Ally X sortirait du lot.

Comme le note Windows Central cela dit, la console portable la plus haut de gamme de Microsoft est pensée pour offrir une expérience « Premium » et son prix en serait donc le reflet.

Crédit : Microsoft

Question hardware, le Steam Deck serait des toute manière plus proche du modèle de base de la Xbox portable et à son tarif de 599 €. La différence reste notable, surtout que SteamOS offre de meilleures performances que Windows à matériel égal, mais les tarifs sont plus comparables malgré tout.

Les précommandes dès Août ?

Le hic dans tout ça reste que ces tarifs sont encore très… incertains. Si la fiabilité de la source n’est pas à remettre en question, il paraît un peu prématuré de se prononcer sur des prix pour le moment. En effet, la guerre commerciale que se mènent les États-Unis et la Chine pourrait faire fluctuer le prix des pièces. Plus tôt dans l’année, Asus expliquait déjà que le prix du matériel électronique pourrait augmenter au vu des circonstances.

Question disponibilité, la Xbox Ally et Xbox Ally X pourraient apparaître en précommande dès le mois d’août et arriver dans les boites aux lettres des plus pressés vers la fun du mois d’octobre. De quoi faire un chouette cadeau de Noël pour les plus fortunés. Attention tout de même, ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes, tout particulièrement vu l’incertitude de la situation économique mondiale.