Voici la « console Xbox portable », la prochaine ROG Ally 2 d’Asus

Deux ans après la sortie de la première console ROG Ally, Asus se prépare à dévoiler une nouvelle génération de console portable. Un appareil qui semble conçu en collaboration avec la branche Xbox de Microsoft.

Crédits : VideoCardz / Frandroid

La première Xbox portable pourrait-elle être plus proche qu’on ne le pense ? C’est en tout cas ce que laissent penser des récentes fuites venant de chez Asus. Le constructeur s’apprêterait en effet à dévoiler sa ROG Ally 2, dont au moins un modèle devrait être conçu en partenariat avec Xbox.

Successeuse de la populaire ROG Ally première du nom, ce second modèle a commencé à montrer le bout de son nez auprès de la FCC, l’organisme de certification étasunien pour les appareils numériques note VideoCardz.

Une Xbox Ally ou une ROG Xbox ?

Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming Le film Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming sur Disney+. Alien : Romulus sera dispo dès le 16 mai. Ces films arrivent sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma !

Les photos et les quelques informations techniques issues de cette fuite permettent de voir qu’Asus ne prépare pas une, mais deux consoles. Il y aurait à priori une version blanche équipée d’un processeur AMD Aeirth Plus à 4 cœurs avec un TDP 20 W et un écran 120 Hz. Un autre modèle, noir, internerait la version la plus haut de gamme de la console et embarquerait quelques surprises intéressantes.

Question technique d’abord, on peut voir que la console embarquera le processeur Ryzen Z2 Extreme (8 coeurs, TDP 36W) qu’AMD avait présenté en début d’année, un écran 7 pouces 120 Hz, deux ports USB-C, la compatibilité Wi-Fi 6E, 64 Go de RAM (LPDDR5X) et la prise en charge de la charge 100 watts. Mais la console se verrait surtout ornée d’un petit plus à priori absent de l’autre modèle : un bouton Xbox.

Crédit : FCC / VideoCardz

On peut en effet apercevoir sur les photos de la FCC le logo Xbox apparaître sur un bouton dédié et des grips qui s’inspirent de la console de Microsoft. S’il n’est marqué nulle part à quoi servirait ce petit raccourci, cela semble au moins confirmer les rumeurs récentes qui prévoyait qu’Asus et Microsoft allait s’allier pour construire une console Xbox portable ou à minima, une console portable profondément intégrée à l’écosystème Xbox.

« Ceci est une Xbox »

D’après VideoCardz, ce bouton pourrait seulement servir à lancer l’application Xbox sur Windows. Une intégration timide, mais qui pourrait signer le début de quelque chose de plus ambitieux.

Rappelons en effet que Microsoft a changé de stratégie avec sa marque Xbox et proclame désormais que, peu ou prou n’importe quel écran peut « devenir » une Xbox grâce au Game Pass et au cloud gaming. La Rog Ally 2 pourrait donc être le fer de lance de cette nouvelle stratégie de diversification. On sait aussi que Microsoft nous tease depuis longtemps une Xbox portable.

Pour aller plus loin

Microsoft s’ouvre à la PS5 et la Switch : Xbox n’est plus juste une console

Asus devrait annoncer ces appareils au Computex 2025 qui se tiendra à Taipei du 20 au 23 mai prochain. Les joueuses et joueurs les plus impatients n’auront donc plus très longtemps à attendre.