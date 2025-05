Les quatre raisons de préférer SteamOS à Windows 11 pour sa console portable : voici les chiffres qui tranchent

Le test de Dave2D confirme ce que beaucoup soupçonnaient : Windows n’est pas fait pour les consoles portables. Son héritage desktop le handicape face à un système pensé pour le gaming mobile. Reste à voir si Microsoft saura s’adapter ou si SteamOS s’imposera comme la référence du secteur.

Le YouTubeur Dave2D vient de régler un débat qui agite les gamers depuis l’arrivée du Steam Deck. Il a testé deux versions identiques du Lenovo Legion Go S : une avec Windows 11, l’autre avec SteamOS. Le résultat ? Windows handicape sérieusement les performances.

Comme on l’a expliqué hier, son test révèle des écarts impressionnants. Sur Cyberpunk 2077, la version SteamOS affiche 59 images par seconde contre 46 pour Windows 11. Soit 28 % de performances en plus pour le même matériel. Un écart qui se retrouve sur la plupart des jeux testés.

La Legion Go S est plus performante sur SteamOS // Source : Dave2D

L’autonomie, le vrai problème de Windows

Mais c’est sur la batterie que Windows montre ses limites. En jouant à Hades en continu, la version Windows 11 du Legion Go S tient moins de deux heures. La même machine avec SteamOS ? Plus de quatre heures.

Cette différence s’explique par l’approche des deux systèmes. SteamOS a été conçu spécifiquement pour le gaming portable. Chaque élément du système optimise les performances et l’autonomie. Windows 11, lui, reste un système généraliste qui traîne tout son heritage desktop.

Le Steam Deck original fait encore mieux avec 4h33 d’autonomie. Normal : Valve a conçu sa console et son OS en même temps, pour qu’ils fonctionnent parfaitement ensemble.

Une expérience utilisateur aux antipodes

L’écart ne s’arrête pas aux performances brutes. L’expérience d’usage diffère complètement entre les deux systèmes.

Avec SteamOS, on allume la console et on se retrouve directement dans sa bibliothèque de jeux. La mise en veille fonctionne parfaitement : on ferme l’écran, on le rouvre, et le jeu reprend instantanément où on l’avait laissé.

Windows 11 impose sa séquence de démarrage classique, puis l’ouverture de Steam, Epic Games Store ou autres lanceurs. Pour reprendre un jeu mis en pause, c’est plus laborieux. La mise en veille pose régulièrement des problèmes de réveil.

Ces détails changent tout sur une console portable. On veut jouer quelques minutes dans le train, pas attendre que Windows se réveille.

Le marché tranche déjà

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon une étude pour The Verge, environ 6 millions de consoles portables gaming seront vendues en 2025. 4 millions de Steam Deck contre 2 millions pour tous les concurrents Windows réunis.

Pourtant, les machines Windows ont souvent des composants plus puissants que le Steam Deck. Le Legion Go ou l’Asus ROG Ally peuvent théoriquement faire tourner plus de jeux avec de meilleurs graphismes, on a même vu une MSI Claw A8 avec le Ryzen Z2 Extreme. Mais cette puissance brute ne compense pas les défauts du système.

L’avantage prix de SteamOS

Au-delà des performances, SteamOS offre un avantage économique. Pas de licence Windows à payer, ce qui permet de baisser le prix final ou d’investir dans de meilleurs composants.

Evidemment, tout n’est pas parfait : SteamOS a encore des compatibilités très limitées avec certaines plateformes comme le Game Pass, ou certains jeux qui ne tournent simplement pas.

Proposer du Windows pour la compatibilité avec tous les jeux, ou miser sur SteamOS pour l’optimisation ? Valve a tranché en gardant le contrôle total de sa plateforme.

