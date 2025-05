SteamOS peut enfin s’installer sur n’importe quelle console portable AMD

Après des mois de rumeurs et d’annonces à demi-mot, Valve met officiellement à disposition SteamOS à disposition pour toutes les consoles PC portables basées sur l’architecture AMD.

Depuis l’année dernière, le système du Steam Deck s’est mis jour pour se rendre davantage compatible avec ses concurrents, notamment l’Asus ROG Ally. Mais jusqu’à maintenant, aucune procédure officiellement n’avait été communiquée par Valve, même si l’opération était cependant possible.

SteamOS s’ouvre officiellement aux autres consoles portables

C’est dans la mise à jour de SteamOS en version 3.7.8 que Valve annonce la compatibilité officielle de son système phare avec d’autres consoles portables. Le Lenovo Legion Go S est la première console estampillée SteamOS et elle devait arriver au courant du mois de juin.

Mais Valve précise bien que le support d’autres consoles portables AMD est bien effectif, citant notamment l’Asus ROG Ally et la Lenovo Legion Go originale. On peut s’attendre à une compatibilité avec les puces Z1 et Z2, mais aussi avec le classique 7840U.

Le constructeur a d’ailleurs mis à jour son image de récupération afin de pouvoir installer SteamOS sur d’autres consoles par vos propres moyens. La procédure est expliquée en détail sur le site de Steam.

La mise à jour apporte aussi son lot de nouveautés testées en version beta ces dernières semaines. En plus de passer sur une nouvelle base Arch Linux basé sur le noyau 6.11, les pilotes graphiques ont été mis à jour et permettent désormais de limiter la fréquence d’images par seconde sur les écrans VRR.

Mais la nouveauté la plus importante reste la fonctionnalité de limitation de charge à 80% pour préserver la batterie de votre console si elle est constamment branchée.

La mise à jour vous sera proposée au lancement de votre Steam Deck.

