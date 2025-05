La console portable MSI Claw A8 qui pourrait faire de l’ombre à Nintendo

Les performances sont au rendez-vous, mais j’espérais plus d’audace sur le design.

Je dois avouer avoir un peu honte de ce titre accrocheur, mais laissez-moi m’expliquer. Traditionnellement, comparer une console portable Windows à une Nintendo relevait de l’absurde – deux écosystèmes, deux philosophies complètement différentes.

Mais Nintendo vise désormais les AAA modernes sur sa future Switch 2, la comparaison devient soudain moins folle. Si Nintendo veut jouer dans la cour des grands avec des jeux comme The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077, alors oui, on peut commencer à comparer les performances brutes. Et dans ce registre, le MSI Claw A8 que j’ai testé au Computex a de quoi faire réfléchir.

La MSI Claw 8 AI+ ne m’avait pas marquée, je dois l’avouer. Quand MSI a annoncé une version équipée du Ryzen Z2 Extreme, j’avoue avoir eu un petit sourire en coin. Enfin cette puce annoncée au CES 2025. Au Computex de Taipei, j’ai pu prendre en main ce Claw A8 tant attendu, et la différence se ressent immédiatement.

Du Ryzen Z2 Extreme qui change tout (mais pas autant qu’espéré)

Le passage d’Intel à AMD n’est pas qu’un changement de processeur, mais il faut rester réaliste : sur le papier, la différence entre le Core Ultra 7 258V et le Ryzen Z2 Extreme ne devrait pas être astronomique. Les deux puces sont gravées en 4 nm, proposent des performances graphiques comparables, et visent le même segment de marché.

Pourtant, en pratique, j’ai ressenti une vraie différence. J’ai pu tester plusieurs jeux pendant ma session sur le stand MSI, et les performances m’ont agréablement surpris. Sur Lies of P, un jeu que je connais bien pour l’avoir testé sur différentes consoles portables, j’ai eu droit à une belle surprise. Là où je dois habituellement jongler entre réglages moyens et élevés sur mon ROG Ally pour maintenir 60 FPS, le Claw A8 tourne à 100 ips constants avec les mêmes paramètres.

Marvel Spider-Man 2 s’en sort encore mieux, atteignant facilement les 60 images par seconde, et même 90 ips par moments. C’est peut-être grâce à une meilleure optimisation du FSR 3.1 d’AMD, ou simplement à un TDP mieux géré, mais le résultat est là.

Un design coloré qui cache une déception

MSI n’a pas juste changé le processeur, ils ont aussi revisité l’esthétique du Claw. Et ça, c’est rafraîchissant. Fini les consoles portables toutes grises ou noires. MSI propose le Claw A8 en plusieurs coloris, dont un rose vif et un bleu électrique qui donnent une vraie personnalité à l’appareil.

Les boutons ont également été retravaillés pour être plus tactiles, plus « cliquants ». Les poignées arrière sont maintenant plus carrées, plus massives, offrant une prise en main plus ferme que la version précédente. C’est un détail qui peut paraître anodin, mais qui fait la différence lors de longues sessions.

Mais il faut être honnête : j’espérais plus. Le châssis reste fondamentalement le même, avec ses 765 grammes et ses dimensions quasi identiques (299,5 x 126,2 x 24 mm). Certes, MSI a peaufiné l’ergonomie, mais on reste sur la même base. J’aurais aimé voir une refonte plus radicale, peut-être des bordures d’écran réduites, ou un poids mieux réparti.

L’écran IPS LCD reste le même excellent 8 pouces en 1080p 120 Hz avec support du VRR, et la batterie conserve sa capacité de 80Wh. C’est déjà largement suffisant, mais quand on change de processeur, on peut espérer plus d’audace sur le reste.

Les petits bémols qui persistent

Deux points me préoccupent toujours. Le premier, c’est Windows 11. Oui, c’est formidable d’avoir accès à toute la ludothèque PC, mais l’interface reste inadaptée à un écran de 8 pouces tactile. Maintenant que MSI utilise du AMD, ils pourraient proposer SteamOS comme option, à l’instar de Lenovo avec le Legion Go S. On veut du SteamOS, comme celui que j’ai installé sur mon ROG Ally.

Le second point, c’est le prix. MSI n’a communiqué aucun tarif, mais quand on sait que la version Intel se vend déjà 949 dollars, j’ai peur que cette version AMD avec 24 Go de RAM ne dépasse les 1000 euros. À ce prix-là, on entre dans une gamme tarifaire qui pourrait refroidir plus d’un joueur.

D’ailleurs, en y repensant, cette session de test m’a fait réfléchir à l’évolution du marché. Si Nintendo mise vraiment sur les AAA avec la Switch 2, alors oui, on peut commencer à comparer performances et catalogue. Et dans ce registre, le Claw A8 n’a pas à rougir.