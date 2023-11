Samsung Galaxy S24 : voici la preuve ultime que l’IA sera omniprésente

Samsung essaie de déposer les marques « Ai Phone » et « AI Smartphone » et semble ainsi plus déterminé que jamais à faire des Galaxy S24 les rois de l'intelligence artificielle.

Tout s’accélère autour des futurs Galaxy S24 de Samsung. Les informations se font de plus en plus nombreuses et certaines hypothèses deviennent progressivement des certitudes. Par exemple, on se doutait déjà que la marque sud-coréenne mettrait particulièrement l’accent sur l’intelligence artificielle pour vendre ses prochains smartphones haut de gamme. Cette perspective se confirme encore un peu plus par le biais de Galaxy Club.

Le site néerlandais a en effet repéré que Samsung avait déposé rempli des documents auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour déposer deux marques aux noms explicites : « AI Phone » et « AI Smartphone ». Des demandes identiques ont également été réalisées au Royaume-Uni.

Samsung a fait une demande pour déposer la marque AI Phone // Source : EUIPO Samsung a fait une demande pour déposer la marque AI Smarthone // Source : EUIPO

Si Samsung obtient ce qu’il veut, on imagine qu’il pourra développer un logo et toute une stratégie de communication autour de ces termes bien pratiques auprès du public. Or, Galaxy Club rappelle justement qu’il y a de bonnes chances que la firme sud-coréenne voit sa demande refusée. Les termes souhaités paraissent en effet trop génériques. Cependant, qui ne tente rien n’a rien.

Les Galaxy S24 contre les Pixel 8 ?

Il ne fait donc presque plus aucun doute que les Samsung Galaxy S24 se rêvent déjà en smartphones dopés à l’IA. Est-ce que cela sera suffisant pour éclipser les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui misent aussi sur ce même argument ? L’avenir nous le dira.

En attendant, il se murmure déjà que, dans cette optique, Samsung ferait la part belle à Bixby même si le pari semble risqué a priori.

En outre, la marque a déjà teasé officiellement des fonctions vidéo boostée à l’IA pour le S24 Ultra — qui s’est entre-temps déjà fait photographier dans la nature.

Pour rappel, Samsung devrait dévoiler les Galaxy S24 le 17 janvier 2024.