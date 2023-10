Galaxy S24 Ultra : Samsung montre déjà de chouettes fonctions vidéo

Dans une vidéo promotionnelle, Samsung vante les mérites de la technologie « Isocell Zoom Anyplace » que l'on devrait retrouver sur le Galaxy S24 Ultra.

Voici comment Samsung parle déjà du Galaxy S24 Ultra sans parler du Galaxy S24 Ultra. Le constructeur sud-coréen a partagé une vidéo promotionnelle vantant les mérites de la fonction « Isocell Zoom Anyplace ». Il s’agit grosso modo d’une démonstration de ce que cette technologie permet de faire et c’est prometteur.

Comme vous pouvez le voir dans le clip en question, ci-dessous, le zoom en vidéo est mis à l’honneur.

Avant d’aller plus loin, il faut rappeler deux choses. Tout d’abord, Isocell est le nom des capteurs photo fabriqués et utilisés par Samsung sur ses smartphones. Ensuite, la mention « Zoom Anyplace » a également été évoquée pendant la présentation du Snapdragon 8 Gen 3. Il s’agit d’une technologie conçue pour les capteurs de 200 mégapixels.

La vidéo de Samsung met donc en avant le potentiel d’un capteur Isocell de 200 Mpx couplé à Zoom Anyplace. Or, faut-il le rappeler ? Le Galaxy S23 Ultra avait déjà un capteur de 200 Mpx et tous les bruits de couloir tendent à confirmer que le Galaxy S24 Ultra y aura aussi droit.

Pour le dire autrement, tout porte à croire que l’on retrouvera, sur le Galaxy S24 Ultra, les fonctionnalités mises en avant dans cette vidéo. Et ce, même si la voix off ne prononce évidemment jamais le nom du smartphone.

Zoom Anyplace sur le Galaxy S24 Ultra

Dans la vidéo, on apprend que Zoom Anyplace exploite notamment une intelligence artificielle pour zoomer automatiquement sur un sujet sélectionné et traquer ses mouvements en temps réel pendant que l’on filme. Ainsi, dans le contenu promotionnel de Samsung, on voit une personne enregistrer le lancer d’un basketteur sans avoir à faire beaucoup d’efforts sur le cadrage.

Autre fonctionnalité intéressante : lancez une vidéo en 4K puis zoomez et dézoomez à l’envi où vous le souhaitez dans la scène jusqu’à un grossissement x4 et tout en gardant la même définition.

Samsung explique qu’il est aussi possible d’enregistrer simultanément un plan large et des vidéos plus zoomées de la même scène comme bon vous semble.

Enfin, à tout cela s’ajoute un temps de traitement plus court pour les images capturées. Bref, autant de belles choses qui donnent envie de découvrir le futur Galaxy S24 Ultra. Notez cependant que la vidéo de Samsung précise que Zoom Anyplace exploite le moteur IA de Qualcomm intégrée dans le Snapdragon 8 Gen 3.



Or, il y a des chances que le Galaxy S24 Ultra en Europe se retrouve avec une puce Exynos 2400 de Samsung . Faudrait-il alors faire une croix sur la technologie Zoom Anyplace ? Non, pas de panique. Sur ce point, on sait déjà que l’Exynos 2400 proposera aussi la fonction Zoom Anyplace

Rappelons que la présentation des Galaxy S24 est pressentie pour le début de l’année 2024 à San Francisco.