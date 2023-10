Les contours du prochain Samsung Unpacked commencent à se dessiner

Des rues animées de San Francisco pourrait émaner l'annonce de la prochaine génération des smartphones Galaxy, si les récents murmures du web sud-coréen se confirment.

Les conférences annuelles Unpacked de la marque sud-coréenne sont devenues des événements très attendus dans l’industrie. Ces lancements de Samsung sont prévisibles.

Samsung orchestre deux événements majeurs annuels sous l’égide Unpacked, se déroulant respectivement en janvier et en août, qui cristallisent l’attention du monde technologique à l’échelle mondiale.

Le rendez-vous d’août s’est tenu en Corée du Sud cette année. Lors de cette édition précédente, l’événement a été le théâtre du lancement des séries Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, des smartphones pliables, ainsi que de la Galaxy Watch 6. Ces annonces sont non seulement importantes pour la marque, mais elles donnent également le ton aux tendances et aux attentes du marché pour les mois à venir.

De Séoul à San Francisco

Selon le site web sud-coréen Sedaily, un autre événement Galaxy Unpacked est prévu début 2024, et ce, aux portes mêmes du siège d’un de ses plus grands concurrents : Apple, à San Francisco. On notera ici la probable proximité géographique de Cupertino, le siège d’Apple, cela peut évoquer une certaine rivalité. La ville de San Francisco devrait donc être le lieu où seront annoncés les futurs Galaxy S24, dont le S24 Ultra.

Bien que le média coréen n’ait pas fourni de commentaires précis quant à la date, une fuite survenue il y a quelques semaines apporte un éclairage spécifique à ce sujet. On s’attend ainsi à ce que les héritiers des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra fassent leur entrée sur le marché le 18 janvier 2024. Une nouveauté marquante sera, sans aucun doute, des variantes avec des processeurs Exynos 2400 et Snapdragon 8 Gen 3.