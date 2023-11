Le Samsung Galaxy S24 Ultra déjà dans la nature : deux changements dévoilés par les photos

Un internaute a publié des photos de ce qu'il prétend être un Galaxy S24 Ultra. Cela renforce l'idée d'une présentation du smartphone dès le 17 janvier 2024.

Les choses s’accélèrent du côté de Samsung. Le géant sud-coréen compte visiblement lancer sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, les très attendus Galaxy S24, dès le 17 janvier 2024 lors d’une conférence aux États-Unis.

Si l’on prend en compte les congés de fin d’année, il ne reste en réalité que quelques semaines de préparation aux équipes de Samsung avant ce grand lancement. Autrement dit, le développement des Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra est sans doute sur le point d’être achevé, si ce n’est pas fait.

Dès lors, quand un internaute publie des photos de ce qui semble vraiment être un Galaxy S24 Ultra, on lui attribue une certaine crédibilité. Surtout quand ces photos correspondent aux fuites autour du smartphone.

La nouvelle antenne est là

Trois photos ont été partagées par David Martin sur Twitter (X). On y voit ce qui semble être un Samsung Galaxy S24 Ultra en coloris gris. Dans les grandes lignes, le design paraît semblable à celui du Galaxy S23 Ultra. Ce sont plutôt les Galaxy S24 et S24 Plus qui devraient avoir droit à un changement important, inspiré par l’iPhone.

Dans le détail, on retrouve le module avec cinq appareils photo au dos du smartphone. L’appareil photo le plus bas du groupe a changé. L’objectif avec une optique rectangulaire, caractéristique du téléobjectif périscopique zoom X10 du Galaxy S23 Ultra a été remplacé ici par un objectif avec une optique ronde. Cela s’aligne avec les rumeurs d’une disparition de l’option zoom x10 sur ce nouveau smartphone, au profit d’un zoom X5 et d’un zoom x3.

Autre changement, on peut voir l’apparition d’un nouveau composant sur la tranche droite du smartphone. Sous les classiques boutons d’alimentation et de réglage du volume. Il semble ne pas ressortir du châssis, ce qui laisse penser à une antenne UWB.

D’après les rumeurs, Samsung proposerait un châssis en titane et l’intégration de cette antenne visible depuis l’extérieur est sans doute nécessaire pour ne pas pénaliser les performances du smartphone. Le métal et les ondes électromagnétiques des antennes ne font pas bon ménage.