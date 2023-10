Samsung Galaxy S24 Plus : voici une idée précise de son design

Le leaker OnLeaks et le site spécialisé Giznext ont travaillé ensemble pour nous livrer des rendus détaillés du Samsung Galaxy S24 Plus. L'appareil se dévoile donc sous toutes les coutures, laissant apparaître les particularités de son design présumé.

Attendu en début d’année prochaine, le Galaxy S24 Plus arrivera vraisemblablement sur le marché en même temps que les Galaxy S24 « classique » et S24 Ultra. On découvre aujourd’hui les lignes de ce nouveau produit plusieurs mois avant son officialisation, grâce à des rendus en 3D créés par OnLeaks — en partenariat avec GizNext — à partir d’informations glanées auprès de sources bien informées.

En l’occurrence, l’appareil adopterait un nouveau design avec des bords plats et une silhouette un peu plus statutaire encore que celle de son prédécesseur. On y retrouverait néanmoins la même disposition pour les trois capteurs photo arrières, placés à la verticale dans l’angle supérieur gauche du châssis. On remarque, cela dit, que le flash aurait été légèrement décalé vers le bas.

Des ajustements ici et là, et un design plus plat

D’après GizNext, Samsung ajouterait une antenne UWB sur le flanc droit de l’appareil, qui miserait sur un cadre métallique (en aluminium, estime le site, à moins que Samsung décide d’utiliser du titane pour toute sa gamme et non pas seulement pour le modèle Ultra). Juste au-dessus de cette antenne UWB, Samsung installerait son bouton de verrouillage, surmonté des touches de volume.

OnLeaks x GizNext OnLeaks x GizNext

L’appareil conserverait pour le reste un format globalement équivalent à celui de l’actuel S23 Plus avec 158,5 x 75,9 x 7,75 mm d’après OnLeaks. À ce stade, on ignore toutefois quel sera le poids précis de ce nouveau modèle.

On y trouverait quoi qu’il en soit un écran Dynamic Amoled 2X de 6,7 pouces montant à 120 Hz, une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (pour le marché américain) ou Exynos 2400 (pour l’Europe et l’Asie, notamment). Dans l’immédiat, nous ne savons pas encore quelles seront les nouveautés apportées au produit sur le terrain de la photo, mais avec un peu de chance, de futures fuites nous permettront d’y voir plus clair dans les prochaines semaines.