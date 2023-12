iPhone 16 Pro : on sait déjà à quoi servira leur nouveau « Bouton de Capture »

Les iPhone 16 Pro arboreraient sur leur flanc un nouveau « Bouton de Capture » ajouté en plus de l'actuel « Bouton Action ». On sait désormais à quoi pourrait servir, par défaut, cette nouvelle touche.

S’ils conservaient vraisemblablement un design similaire à celui des iPhone 15 Pro, les iPhone 16 Pro se distingueraient toutefois par l’adoption d’une touche physique supplémentaire avec l’arrivée d’un nouveau « Bouton de Capture ». Ce dernier serait ajouté sur l’un des flancs de l’appareil, en plus de l’actuel « Bouton Action », sorte de raccourci paramétrable qui remplace l’ancien bouton à bascule voué au vibreur.

On sait aujourd’hui à quoi pourrait servir, par défaut, ce fameux « Bouton de Capture ». Comme son nom le laisse supposer, cette touche serait dédiée à la caméra. La dernière newsletter PowerOn de Mark Gurman, nous en apprend toutefois un peu plus. On découvre qu’en l’occurrence, ce nouveau bouton serait plus précisément consacré à la capture vidéo.

Du nouveau aussi pour l’iPhone 16 « Classique »

Comme le souligne Android Authority, si cet usage se confirme, il pourrait aussi induire le déploiement en parallèle de nouvelles fonctions liées à la vidéo sur les iPhone. Notez par contre qu’on ignore pour l’instant s’il sera possible de reconfigurer cette touche afin de l’utiliser autrement. Sur le papier, la chose paraît possible puisque c’est déjà le cas avec l’actuel Bouton Action. Pour rappel, ce dernier est employé par défaut pour activer / désactiver le mode silencieux sur les iPhone 15 Pro.

Concernant les iPhone 16 « classique », pas de « Bouton de Capture » au menu. En revanche, Apple supprimerait l’an prochain la commande à bascule de ses iPhone « non Pro » pour la remplacer par un « Bouton Action ». Les iPhone 16 reprendraient ainsi à leur compte l’une des principales nouveautés des iPhone 15 Pro.

D’après Mark Gurman, les iPhone 16 Pro disposeraient enfin, et quant à eux, d’écrans plus grands : 6,2 pouces et 6,8 pouces pour les versions Pro et Pro Max, respectivement. Il s’agirait alors des plus grands iPhone jamais lancés par Apple.