L’iPhone 16 Pro aurait droit à cet atout jusqu’à présent réservé à la version Max

Contrairement aux iPhone 15 Pro, Apple aurait décidé de proposer les mêmes objectifs pour l'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 16 Pro qui aurait donc droit à un zoom bien plus puissant.

Au moment de la présentation des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, Apple avait mis l’accent sur une nouveauté de taille avec l’intégration de nouveaux téléobjectifs sur ses deux smartphones les plus haut de gamme. Seulement, les deux modèles de 2024 n’ont pas été logés à la même enseigne. En effet, alors que l’iPhone 15 Pro Max embarque un objectif capable de proposer un zoom x10 grâce à un objectif équivalent 240 mm, l’iPhone 15 Pro est limité à un module avec un zoom optique x5 et une focale équivalent 120 mm.

Cela pourrait cependant changer dès la prochaine génération d’iPhone comme le rapporte le site MacRumors. Dans un article publié ce mercredi, le site spécialisé sur l’actualité d’Apple indique en effet avoir appris que « Apple a l’intention d’implémenter un objectif photo tétraprisme à la fois sur l’iPhone 16 Pro et sur l’iPhone 16 Pro Max ».

Un zoom permettant de voir bien plus long sur l’iPhone 16 Pro

Rappelons que le « tétraprisme » est le terme utilisé par Apple pour qualifier l’optique à très longue focale et basé sur différentes réflexions afin de conserver une place limitée à l’intérieur du boîtier. Jusqu’à présent, ce terme n’avait ainsi été utilisé que dans le cadre de l’iPhone 15 Pro Max, pour qualifier le téléobjectif utilisé pour le zoom optique x10. Si Apple compte utiliser un objectif du même acabit pour l’iPhone 16 Pro en plus de l’iPhone 16 Pro Max, cela devrait signifier que la firme proposera au moins un zoom supérieur au x5 optique de l’iPhone 15 Pro, probablement même un module x10.

En intégrant le même objectif x10 sur les deux modèles « Pro » et « Pro Max », cela permettrait à Apple de rationaliser sa gamme de smartphones. Dès lors, l’iPhone 15 Pro Max serait purement conçu pour celles et ceux cherchant un grand modèle, avec une grande autonomie, et l’iPhone 16 Pro serait orienté vers les utilisateurs souhaitant un smartphone plus petit, sans pour autant sacrifier les performances photo et vidéo. Néanmoins, ce changement d’objectif devrait surtout être permis par une augmentation du format des deux modèles. Ainsi, l’iPhone 16 Pro afficherait une diagonale d’écran de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces pour l’iPhone 15 Pro) tandis que l’iPhone 16 Pro Max aura droit à un format 6,9 pouces (contre 6,7 pouces pour l’iPhone 15 Pro Max).

Les informations de MacRumors viennent corroborer celles de Ming-Chi Kuo. Fin novembre, l’analyste, généralement très au fait des projets d’Apple, indiquait déjà qu’Apple travaillerait à intégrer un zoom périscopique sur son iPhone 16 Pro en taille standard.

Bien évidemment, il faudra en patienter un moment pour en savoir plus sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Les deux smartphones devraient être présentés en septembre 2024, en même temps que les iPhone 16 et 16 Plus.