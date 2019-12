Xiaomi Mi 10 : la date de sortie se précise

Un officiel de Xiaomi a confirmé que le flagship de la marque, le Mi 10, est prévu pour le premier trimestre 2020.

On pourrait presque l’oublier tant ses déclinaisons ont été nombreuses depuis, mais le Xiaomi Mi 9 a montré de nombreuses qualités en début d’année 2019 et reste encore aujourd’hui une alternative viable au rapport qualité/prix intéressant. Son successeur, qui devrait en toute logique s’appeler Xiaomi Mi 10, ne devrait désormais plus tarder.

À en croire MySmartPrice, un représentant de la marque chinoise aurait confirmé que le Xiaomi Mi 10 serait lancé au cours du premier trimestre 2020. Cette date semble loin d’être farfelue sachant que son prédécesseur avait vu le jour au cours du MWC 2019, en février, pour une sortie quasi immédiate. Il ne serait donc pas étonnant de découvrir le Xiaomi Mi 10 au cours du salon de Barcelone en février prochain.

Xiaomi France n’a pas souhaité commenter cette information.

Le haut de gamme à prix abordable

Comme d’habitude, on attend du Xiaomi Mi 10 qu’il mette à portée de bourse une fiche technique efficace. On attend notamment à son bord un SoC Qualcomm Snapdragon 865, avec possiblement de la 5G (au moins sur l’une de ses variantes).

Il pourrait en outre emprunter son capteur de 108 Mégapixels au Xiaomi Mi Note 10, avec les améliorations de traitement que pourrait apporter l’ISP Spectra 480 de la puce Qualcomm.

Le dernier point sur lequel le Xiaomi Mi 10 pourrait apporter des améliorations, c’est sur le taux de rafraîchissement de l’écran. Les smartphones avec un framerate supérieur à 60 Hz se multiplient et Xiaomi propose déjà du 120 Hz avec le Redmi K30. Il ne serait donc pas étonnant de voir cette technologie arriver sur son flagship du début d’année 2020.

Tout cela reste néanmoins des suppositions et il faudra encore attendre un peu avant de savoir ce que Xiaomi nous réserve réellement pour son futur Mi 10.