Xiaomi Mi 10 Pro : 3 haut-parleurs astucieusement placés d’après ces premières photos

Le Xiaomi Mi 10 Pro devrait être présenté dans les prochains mois par Xiaomi. Si l'on ignorait encore tout du smartphone jusqu'à présent, des premières photos permettent désormais de découvrir le design du smartphone, qui devrait notamment intégrer un écran percé et incurvé.

C’est au cours du premier trimestre 2020, probablement pendant le Mobile World Congress de Barcelone, que Xiaomi doit présenter officiellement le successeur du Xiaomi Mi 9, logiquement baptisé Xiaomi Mi 10 Pro. Alors que le smartphone avait déjà fait l’objet de quelques fuites, ce sont désormais des clichés de l’appareil qui auraient été mis en ligne sur Weibo.

La publication, supprimée depuis du réseau social chinois, a eu le temps d’être repérée par le site Playfuldroid. Les différentes photos mises en ligne permettent de découvrir le Xiaomi Mi 10 Pro sous toutes les coutures. On peut ainsi découvrir une prise USB-C sur la tranche inférieure, entourée d’un haut-parleur et d’un tiroir pour carte SIM. Un deuxième haut-parleur semble par ailleurs être présent sur la tranche supérieure du smartphone, de quoi laisser présager d’une compatibilité audio stéréo. Particularité de ce système, il permettrait d’avoir des haut-parleurs stéréo envoyant le son à gauche et à droite en mode paysage, et non pas en façade avec un volume moindre comme sur les Galaxy S10 par exemple. Outre ces deux haut-parleurs pour les médias et les jeux, on retrouverait également une troisième grille au-dessus de l’écran, pour les appels vocaux.

En façade, si l’on ne voit pas l’affichage allumé, les clichés permettent de découvrir un écran qui semble incurvé sur les côtés et avec un poinçon en haut à droite pour l’appareil photo à selfies.

Au dos, les photos permettent de découvrir un module avec trois appareils photo intégrés dans un module, avec un quatrième appareil placé plus en dessous. On ignore cependant à quoi serviront ces différents capteurs. Le module semble également intégrer un capteur ToF pour la profondeur de champ.

Enfin, les photos mises en ligne permettent également de découvrir la boîte de ce qui est présenté comme le Xiaomi Mi 10 Pro 5G, ainsi que son bloc de charge. Celui-ci porte la mention « 65 W ». De fait, le prochain modèle haut de gamme de Xiaomi serait ainsi le smartphone compatible avec la charge la plus rapide proposée par le constructeur. Pour rappel, on avait pu découvrir sur des documents de certification en novembre dernier un appareil Xiaomi avec une charge rapide de 66 W.

Le Xiaomi Mi 10 Pro 5G devrait être annoncé d’ici le mois d’avril. Pour rappel, le constructeur chinois avait profité l’an dernier du Mobile World Congress de Barcelone pour présenter son Xiaomi Mi 9. Il pourrait donc faire de même à l’édition 2020 pour dévoiler son Mi 10 Pro.