Les 10 smartphones Xiaomi les plus populaires de 2019 sur Frandroid

Xiaomi est en France depuis 18 mois et la marque chinoise n'a pas chômé : nous avons testé de nombreux produits cette année et ce classement montre une vraie diversité d'appareils. Voici les 10 smartphones les plus populaires sur Frandroid... suivi par trois produits Xiaomi qui se sont démarqués.

Après notre classement des 20 smartphones les plus populaires sur Frandroid en 2019, voici le classement de la marque Xiaomi.

Nous nous sommes intéressés particulièrement à Xiaomi car la marque chinoise est installée en France depuis près d’un an et demi, avec un vaste catalogue de produits. Notez que l’audience générée par les produits Xiaomi a augmenté de 110 % en un an sur Frandroid, une audience déjà conséquente en 2018. Ce qui montre que l’entreprise chinoise n’a pas chômé cette année…

Ce classement (de la 1ere à la 10e place) est basé sur les audiences Frandroid des smartphones du 1er janvier au 30 décembre 2019. Notez que cela ne reflète pas les meilleurs smartphones de 2019, nous avons un guide d’achat dédié à ce sujet.

Redmi Note 7, Mi 9, Redmi Note 8T et le Redmi Note 8 Pro

Comme vous le savez, si vous avez déjà lu ce dossier, Xiaomi a réussi à se hisser dans le classement des smartphones les plus populaires de l’année avec 4 produits sur les 20 les plus populaires. On retrouve le Xiaomi Redmi Note 7, un smartphone de 2018 qui offre un excellent rapport qualité-prix, puis le Xiaomi Mi 9 qui s’est imposé comme une alternative au OnePlus 7 et enfin les deux Redmi Note 8T et le Redmi Note 8 Pro qui devraient maintenir leur position en 2020.

Intéressons-nous donc à la suite de ce classement.

Xiaomi Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T

Le Redmi K20 n’est rien d’autre que le Xiaomi Mi 9T chez nous. Dévoilé en mai 2019, nous l’avons testé, et nous n’avons pas trouvé une réelle alternative sous les 400 euros où deux choix s’offrent finalement à vous. Si vous êtes féru de photo, le Pixel 3a est un smartphone tout indiqué. Pour tous les autres, les amateurs d’appareils design, de bonnes performances en jeu, ceux qui souhaitent une autonomie excellente ou une interface hautement personnalisable, il y a le Xiaomi Mi 9T.

C’est ce qui explique sans doute sa popularité, son seul point étant la photographie moyenne et le marque des petits plus que l’on retrouve sur le haut de gamme, comme la charge sans fil par exemple. Entre 300 et 330 euros (vendu et expédié par Cdiscount)… difficile de trouver mieux à ce prix.

Xiaomi Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro

Le Redmi K20 suit de près, c’est le Mi 9T Pro en France. En réalité, rien de surprenant : avec le Snapdragon 855 à l’intérieur, un écran Super AMOLED, une grosse batterie, c’est sûrement un des meilleurs rapport qualité/prix de l’année.

Le test est également très bon : il vaudra sûrement mieux essayer de trouver ces 40 euros supplémentaires pour récupérer le Mi 9T Pro que de se contenter du Mi 9T, si les arguments du premier vous ont déjà séduit. Pour la photo, on continuera d’en recommander d’autres, comme le Pixel 3A.

Xiaomi Mi 8

C’était le flagship de 2018 avec son Snapdragon 845 et son petit prix. Le Mi 8 avait déjà le OnePlus 6 comme principal rival dans sa catégorie.

Xiaomi Mi A3

Le Mi A3 a succédé au Mi A2… Android One n’est pas très populaire en France, et c’est bien dommage. C’est une version d’Android qui offre une expérience pure de l’OS de Google où l’arrivée des mises à jour est garantie pendant 3 ans par Mountain View. Dans le cas du Xiaomi Mi A3, Xiaomi s’occupe du matériel, Google s’occupe du logiciel.

Nous avons apprécié ce smartphone : pour 250 euros, le champion reste le Xiaomi Redmi Note 7. Pour autant, cela ne veut pas dire que le Xiaomi Mi A3 n’a aucun intérêt : il est votre meilleure alternative si MIUI vous file des boutons, tout bêtement.

Xiaomi Mi 9 SE

Le Mi 9 SE a été annoncé aux côtés du Mi 9 pendant le Mobile World Congress : on le reconnaît grâce à sa coque et son éclat funky (appelé spectre holographique) en bleu ou en violet. La grosse différence avec le Mi 9 est la présence du Snapdragon 712 en lieu et place du Snapdragon 855. C’est une variante du Snapdragon 710.

On lui a attribué 8/10 et il a été une des alternatives au très populaire Galaxy A50 : Le Xiaomi Mi 9 SE est vraiment un très bon smartphone. Sa forme compacte et son poids très léger le rendent vraiment agréable à prendre en main au quotidien, tandis que son excellent écran AMOLED offre une expérience multimédia plus que confortable.

Xiaomi Mi Mix 3

Annoncé fin 2018, le Mi Mix 3 n’a pas rencontré le succès qu’il aurait mérité : son originalité pouvait faire peur. Il a un écran sans bord et sans encoche, la caméra s’activant grâce à un système coulissant manuel. La mode du slider n’est pas revenue, mais ce Mi Mix 3 a marqué la rédaction : Le Xiaomi Mi Mix 3 réussit à être un smartphone original sur un marché où ses concurrents se ressemblent de plus en plus. Le grand retour du slider est ici parfaitement réussi, aussi bien dans sa construction que son utilisation, laissant la place majeure à un grand écran sublime.

Xiaomi Mi Box S et les M365 (Pro)

Pour le moment, il semble difficile de trouver un produit aussi populaire que les smartphones chez Xiaomi. Malgré la largeur de l’écosystème Mi, seules deux catégories produits ressortent dans le TOP 40 des produits Xiaomi les plus populaires sur Frandroid.

Tout d’abord, la Mi Box S, une box Android TV qui affiche un excellent rapport qualité-prix.

On retrouve également les deux trottinettes M365 dont la version Pro officialisée cette année.

Nous avons testé la version Pro cette année : Le Mi Scooter Pro est très agréable à conduire et procure de bonnes sensations. La nouvelle trottinette de Xiaomi ne révolutionne pas le précédent modèle, mais apporte un lot de nouveautés non négligeables. Il s’agit d’une petite évolution qui rassemble plein de bonnes idées : plus de puissance, plus d’autonomie, plus de confort, plus de sécurité. La contrepartie c’est que son poids augmente d’environ 2 kg, la rendant difficilement transportable.

L’année prochaine, le Mi Note 10 pourrait se hisser dans le classement. Xiaomi nous a tout de même prévenus : il y aura beaucoup de tests à réaliser en 2020… ça va donc se bousculer au portillon.