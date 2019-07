Les interfaces des différents constructeurs (EMUI, MIUI, ZenUI, OneUI, etc.) sont souvent jugées trop encombrantes. Avec Android One, vous avez accès à une version Android comme Google l’a conçu initialement. Divers constructeurs, notamment Nokia et Xiaomi, se sont penchés sur le sujet : retrouvez dans cet article les meilleurs smartphones qui proposent une expérience Android « pure » en 2019.

Si vous avez connu l’époque des Nexus de Google avec Android Stock, Android One en est alors le successeur spirituel. Le but de cette interface est de proposer une expérience épurée et simplifiée, dépourvue de toutes fioritures (parfois même un peu trop), pour retrouver un OS comme Google l’a initialement conçu. On retrouve donc tous les services de Google, mais on n’est pas encombré par les tonnes d’applications des constructeurs qui viennent souvent alourdir l’expérience utilisateur.

Pour les smartphones qui font partie de ce label, c’est surtout la promesse de recevoir rapidement les dernières mises à jour majeure et de sécurité, tout en garantissant leur déploiement pendant 2 à 3 ans minimum. De plus, ils sont protégés par Google Play Protect.

Intéressés ? Voici notre sélection des meilleurs smartphones sous Android One en 2019.

Xiaomi Mi A3 : notre recommandation

Avec son Xiaomi Mi A3, le célèbre constructeur chinois a amélioré la formule gagnante de l’année passée, tout en conservant un prix attractif. Plusieurs nouveautés sont au programme, à commencer par l’intégration du Snapdragon 665 pour donner un boost de puissance au téléphone. En comparaison du Snapdragon 660 de l’ancien modèle, le nouveau SoC de Qualcomm intègre le GPU Adreno 610 qui a pour but d’améliorer les performances, mais aussi de réduire la consommation énergétique. En ajoutant à cela l’écran AMOLED affichant une définition HD de 1 520 x 720 pixels et la légèreté même de l’OS, la batterie de 4 030 mAh peut alors utiliser tout son potentiel pour durer jusqu’à 2 jours d’utilisation sans broncher.

Les surprises ne s’arrêtent pas là puisqu’il intègre également un triple capteur photo. On retrouve un principal de 48 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un dernier de 2 mégapixels servant pour la profondeur de champ. Croyez-le ou non, mais l’expérience photo est plutôt réussie (un peu moins de nuit), notamment grâce à des choix pertinents sur la manière d’user ou non du lissage. De plus, le mode ultra grand-angle n’est pas parfait, mais les déformations sont bien moins flagrantes qu’un smartphone Samsung sur la même gamme de prix. Bravo Xiaomi.

Pourquoi recommande-t-on le Mi A3 ?

Les performances plus élevées que le Mi A2

L’autonomie très confortable au quotidien

L’amélioration de la partie photo

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Xiaomi Mi A3.

Si vous souhaitez faire quelques économies, notez que le Xiaomi Mi A2 est toujours une bonne solution Android One en 2019.

Nokia 9 PureView : le « flagship » du label

Avec le Nokia 9 PureView, le label Android One peut enfin se vanter de pouvoir compter dans ses rangs un smartphone haut de gamme. Sa fiche technique est très honorable avec, tout d’abord, la présence d’un écran P-OLED somptueux et parfaitement équilibré, mais surtout avec l’intégration d’un SoC Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Même si cette puce appartient désormais à la génération précédente, elle continue de délivrer une belle puissance pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie, tout en ayant la possibilité de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store.

Son principal argument vient de son excellente partie photo. En effet, il a la particularité d’intégrer non pas un, ni deux, ni trois, mais bel et bien 5 capteurs au dos. Ce module capture cinq photos au même moment à des paramètres d’exposition différents, puis les analyse et les fusionne pour en ressortir un seul cliché. Sur le papier, ce principe a pour but de capturer 10 fois plus d’informations et c’est un pari réussi. Il a tout de même le mérite de prendre des photos d’une qualité similaire au Galaxy S10, mais avec quelques centaines d’euros de moins sur la facture.

Pourquoi s’orienter vers le Nokia 9 PureView ?

Son écran P-OLED magnifique

Son Snapdragon 845

Ses 5 capteurs photo

Tout simplement le seul smartphone premium sous Android One

Pour en savoir plus, nous vous invitons à retrouver notre test du Nokia 9 PureView.

Nokia 8.1 : entre pureté et qualité

Le Nokia 8.1 est le digne successeur du Nokia 7 Plus, déjà très bon. Bien qu’il reprend grosso modo le design du 7.1, notamment avec son écran borderless où l’on trouve une encoche sur la partie supérieure, il n’en garde que le physique pour proposer aujourd’hui l’une des meilleures solutions sous Android One. Il intègre par ailleurs une large dalle IPS LCD de 6,18 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels, celle-ci est parfaitement calibrée avec de beaux contrastes.

Du côté des performances, le smartphone de HMD embarque la puce Qualcomm Snapdragon 710 cadencée à 2,2 GHz, avec 4 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de profiter d’une expérience parfaitement fluide au quotidien et offre même la possibilité de faire tourner un bon nombre de jeux du Play Store. Son autonomie est également exemplaire avec sa batterie de 3 500 mAh bien gérée qui lui permet de tenir facilement deux jours entiers, selon votre utilisation.

Pourquoi choisir le Nokia 8.1 ?

Un écran de bonne facture

Des performances honorables

Une autonomie bien gérée

Besoin de plus d’informations ? Retrouvez notre test complet du Nokia 8.1.

Si vous souhaitez faire quelques économies, notez que le Nokia 7 Plus est toujours une bonne solution Android One en 2019.

