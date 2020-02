Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : les prix pourraient flamber à plus de 800 euros

Selon les informations de nos confrères de 01net, Xiaomi pourrait lancer ses prochains smartphones haut de gamme, les Mi 10 et Mi 10 Pro, à un prix bien plus élevé que le mi 9 de l'an dernier. Les deux smartphones pourraient être commercialisés à plus de 800 euros.

Depuis quelques semaines, le marché français des smartphones connaît de grands bouleversements. Oppo, Xiaomi, Vivo et Realme comptent en effet sur les déboires de Huawei pour grappiller quelques parts de marché. Du côté de Xiaomi, ce serait également l’occasion pour monter en gamme.

Selon nos confrères du site 01net, le constructeur chinois devrait ainsi augmenter considérablement ses prix pour les prochains modèles haut de gamme de la marque, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. « La marque annoncera au MWC Barcelona les Mi 10 et Mi 10 Pro, des smartphones haut de gamme commercialisés… plus de 800 euros », indiquent-ils.

Près du double du prix du Xiaomi Mi 9

Rappelons que l’an dernier, le Xiaomi Mi 9 — annoncé lui aussi pendant le MWC — avait été lancé au prix de 499 euros pour la version 64 Go. Avec les Mi 10 et Mi 10 Pro, Xiaomi pourrait ainsi quasiment doubler le prix de lancement de ces prochains smartphones : « Pour absorber ses nombreuses dépenses marketing, sa montée en gamme et l’arrivée de la 5G, Xiaomi n’a plus d’autre choix que de faire grimper les prix ».

Outre une volonté d’absorber les dépenses marketing, cette hausse des prix pourrait également traduire une décision pour le constructeur chinois de proposer des modèles ultra premium, capables d’aller concurrencer les gammes Mate et P de Huawei sur le très haut de gamme.

On en saura davantage sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro lors de leur présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu à la fin du mois, lors du Mobile World Congress de Barcelone.