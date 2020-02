Huawei P40 et P40 Pro : date de sortie, fiche technique, prix… tout ce que l’on sait sur les futurs hauts de gamme 2020

À la fin du mois de mars, Huawei présentera à Paris ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Huawei P40 et P40 Pro. Deux smartphones dont les caractéristiques, les visuels et même les prix ont déjà fait l'objet de fuites. Voici notre dossier complet pour tout savoir en avance sur les Huawei P40 et P40 Pro avant leur présentation officielle.

Malgré les sanctions américaines, Huawei a montré avec son Mate 30 Pro que le constructeur comptait toujours bel et bien proposer des smartphones haut de gamme. En ce début d’année 2020, deux modèles seraient prévus par le groupe chinois : les Huawei P40 et P40 Pro.

Comme d’habitude, les deux modèles ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites à propos de leurs appareils photo, de leurs écrans, de leurs caractéristiques techniques. On a également pu les découvrir en rendu 3D sous certains angles. Voici donc ce qu’il faut retenir des deux smartphones avant même leur présentation officielle.

Notre vidéo

🤔 Combien de Huawei P40 sont prévus ?

Comme pour les P30 et Mate 30 l’an dernier, Huawei devrait lancer deux modèles de Huawei P40 cette année. On devrait ainsi retrouver non seulement le Huawei P40, mais aussi le Huawei P40 Pro. Il ne devrait donc pas y avoir de surprise, ni trop de confusion autour des différents modèles.

Cependant, on se souviendra que pour les Mate 30, Huawei avait décidé de ne lancer que le modèle le plus haut de gamme, le Mate 30 Pro, en France. On ignore si le constructeur chinois fera le même choix en ne commercialisant que le P40 Pro ou si cette stratégie n’est réservée qu’aux Mate, comme c’était déjà le cas les années précédentes.

👀 À quoi ressemblera le Huawei P40 ?

En termes de design, Huawei devrait mettre complètement fin à l’encoche sur ses Huawei P40 et P40 Pro. Selon les différents rendus publiés ces derniers mois, les deux smartphones intégreraient ainsi un écran percé en façade, avec un double poinçon en haut à gauche. Exit donc l’encoche, aussi bien en forme de goutte d’eau que de barre, sur les P40 et P40 Pro. Par ailleurs, la version Pro devrait utiliser un écran incurvé, contrairement au modèle classique.

Au dos, les deux smartphones devraient profiter d’un design assez sobre, avec seulement la mention Huawei en bas à gauche, et le module photo en haut à gauche. Comme la plupart des constructeurs — on pense notamment au Galaxy S20 de Samsung — les Huawei P40 et P40 Pro élargiraient par ailleurs le module photo. Bien qu’il devrait toujours être positionné à la verticale en haut à gauche, il devrait cependant être un peu plus gros. De quoi permettre d’intégrer les cinq appareils photo au dos du P40 Pro.

Toujours concernant le design du dos, les Huawei P40 et P40 Pro devraient être proposés dans cinq coloris au total : noir, doré, argenté, bleu et blanc. Rien n’indique cependant que tous les coloris soient disponibles en France, le constructeur adaptant généralement les teintes proposées à celles qui fonctionnent le mieux dans chaque pays. On notera également que, selon Evan Blass, la version Pro n’aurait pas un dos en verre, mais en céramique. Un matériau déjà utilisé sur les Essential Phone ou Xiaomi Mi Mix 3 et qui présente l’intérêt d’être plus résistant contre les rayures que le verre.

Enfin, concernant les boutons et connectiques, Huawei ne devrait pas renouveler l’erreur du Mate 30 avec les P40 et P40 Pro. Les deux smartphones devraient profiter de véritables boutons de volume physique en plus de celui de mise en veille. Néanmoins, le constructeur ferait également l’impasse sur la prise jack pour les deux modèles. Rappelons que l’an dernier, le Huawei P30 avait encore une prise casque, contrairement au Huawei P30 Pro. Cette année, ni le P40 ni le P40 Pro ne devrait en être équipé.

🤖 Le Huawei P40 aura-t-il Android ?

Sauf énorme coup de théâtre, les États-Unis ne devraient pas lever l’embargo sur Huawei d’ici la sortie des P40 et P40 Pro. Surtout, la certification par Google doit se faire en amont de la production et celle-ci ayant déjà débuté — ou sur le point de l’être –, il semble impossible que le constructeur ait le temps d’intégrer les services mobiles de Google sur ses futurs smartphones.

Néanmoins, cela ne signifie pas que les smartphones ne tourneront pas sur Android. Huawei se veut rassurant en expliquant qu’il ne compte pas utiliser un autre système sur ses smartphones et que la plateforme mobile reste sa priorité. Simplement, ils ne profiteront sans doute pas des Google Mobile Services, mais des Huawei Mobile Services. Cela se traduira, comme sur le Mate 30 Pro, par l’absence des applications Google et un certain nombre d’applications tierces qui ne pourront pas fonctionner.

Néanmoins, Huawei compte bien profiter de la sortie du Huawei P40 pour peaufiner son alternative, les Huawei Mobile Services. Le constructeur a déjà annoncé un partenariat avec TomTom pour la cartographie. Il a également annoncé que, d’ici la sortie des appareils, sa propre boutique d’applications, l’App Gallery, devrait être étoffée considérablement.

💪 Quelles seront les caractéristiques du Huawei P40 ?

Concernant les caractéristiques techniques, Huawei devrait reprendre la même stratégie avec ses P40 et P40 Pro qu’avec tous les appareils précédents de la gamme P, c’est-à-dire intégrer la même puce que sur le précédent Mate.

En l’occurrence, les Huawei P40 et P40 Pro devraient ainsi profiter du Kirin 990 déjà intégré par le groupe chinois sur les Mate 30 et Mate 30 Pro en fin d’année dernière. Pour rappel, le Kirin 990 est une puce doté d’un processeur à huit cœurs : deux big core Cortex A76 à 2,86 GHz, deux middle core Cortex A76 à 2,36 GHz et quatre little core Cortex A55 à 1,95 GHz. Pour la partie graphique, on retrouve un GPU Mali G76 à 16 cœurs.

Surtout, le Kirin 990 est disponible en deux versions, avec modem 5G intégré ou non. De quoi permettre sur le papier un débit allant jusqu’à 2,3 Gbps en download et 1,25 Gbps en upload. On ignore cependant si les Huawei P40 et P40 Pro bénéficieront directement de la version 5G du Kirin 990 ou si Huawei choisira d’y adosser un modem 5G supplémentaire.

Pour le stockage et la mémoire RAM, on ignore encore quelles seront les configurations proposées par le constructeur chinois. Pour rappel, le Huawei P30 a été lancé avec une seule configuration, en 6/128 Go, tandis que le P30 Pro était décliné en deux modèles : 8/128 ou 8/256 Go.

Quant à l’écran, les deux smartphones devraient, comme leurs prédécesseurs, être équipés d’une dalle OLED. Il s’agirait donc des premiers smartphones en dehors de ceux de Samsung à utiliser un écran OLED percé, les smartphones de Honor — qui utilisent le même design — étant limités au LCD. Selon le leaker Onleaks, le Huawei P40 aurait une diagonale de 6,1 ou 6,2 pouces, tandis que le P40 Pro aurait un écran de 6,5 ou 6,7 pouces.

📷 Quelle sera la qualité photo du Huawei P40 ?

En matière de photo, Huawei a frappé un grand coup l’an dernier avec les P30 et P30 Pro et pourrait aller encore plus loin cette année avec les P40 et P40 Pro. On devrait ainsi retrouver des configurations différentes sur les deux nouveaux modèles de smartphones.

De son côté, le Huawei P40 devrait ainsi intégrer trois appareils photo au dos, dans une configuration proche de celle du P30 de 2019. Sur l’image publiée par 91 Mobiles, on distingue clairement les mentions « Leica Vario-Summilux-H 1:1,9-2,4/17-80 ASPH » intégrées dans le module photo. Concrètement, cela devrait signifier que le Huawei P40 profitera d’un capteur principal avec objectif ouvrant à f/1,9 et d’un objectif zoom ouvrant à f/2,4. Par ailleurs, le smartphone serait doté d’un module ultra grand-angle (équivalent 17 mm), d’un module grand-angle classique (équivalent 27 mm) et d’un zoom x3 (équivalent 80 mm).

Pour le Huawei P40 Pro, le constructeur chinois devrait aller un peu plus loin avec non pas trois appareils, ni quatre comme sur le P30 Pro, mais cinq. Selon les images qui ont pu fuiter, on retrouverait ainsi un module marqué « Leica Vario-Summilux-H 1:1,8-4,0/18-240 ASPH ». En matière de plage optique, on retrouverait ainsi un module ultra grand-angle (équivalent 18 mm), un grand-angle (équivalent 24 mm) et un zoom optique x10 (équivalent 240 mm). D’après les informations du leaker Ice Universe, ce zoom x10 optique serait associé à un capteur de 16 mégapixels.

En façade, les deux modèles devraient profiter d’un double appareil photo dans les selfies, intégré directement dans l’écran. Une configuration que l’on a déjà pu voir l’an dernier chez Samsung avec le Galaxy S10+. On ignore cependant si ce double appareil permettra de profiter d’un mode portrait amélioré, comme chez Samsung, ou d’un appareil ultra grand-angle, comme sur le Google Pixel 3.

🔋 Le Huawei P40 aura-t-il une batterie au graphène ?

Cela fait de longues années que l’on entend parler de batteries au graphène. Un matériau qui présente l’avantage d’être particulièrement conducteur et permet d’éviter la surchauffe des batteries pendant la charge et notamment en cas de charge rapide. Et si Huawei nous a confirmé il y a plus d’un an travailler sur ce type de technologie, c’est une autre piste qui a laissé entendre que les Huawei P40 et P40 Pro pourraient avoir du graphène dans leurs batteries.

En décembre dernier, Huawei France relayait en effet une rumeur selon laquelle les P40 et P40 Pro intégreraient bien du graphène dans leurs accumulateurs, avant de retirer le tweet en question. De quoi suggérer que ce serait bien le cas. Mais contactés par nos soins, les représentants français de la marque ont finalement indiqué qu’il s’agissait d’une erreur : « il s’agit d’un article de rumeur, aucunement d’une information officielle ». Reste donc qu’on n’a ni confirmation ni démenti de cette rumeur, Huawei se gardant de la commenter.

Par ailleurs, si l’on ignore la capacité de la batterie, certaines rumeurs indiquent que l’un au moins des deux appareils profiterait d’une puissance de charge de 65 W. À titre de comparaison, le Mate 30 Pro était compatible avec une charge à 40 W, de même que le P30 Pro, tandis que le P30 était limité à 22,5 W. On s’attend à ce que le Huawei P40 Pro profite également de la charge sans fil, comme le P30 Pro l’an dernier. En revanche, le Huawei P30 n’en ayant pas bénéficié en 2019, on ignore si la marque étendra cette fonction au P40 classique.

💶 Quand sortira le Huawei P40 et à quel prix ?

Huawei a d’ores et déjà annoncé que la présentation officielle de ses nouveaux smartphones aura lieu à la fin du mois de mars. La marque chinoise organisera pour l’occasion une conférence à Paris.

Quant aux prix des Huawei P40 et P40 Pro, ils n’ont pas encore été annoncés officiellement. Cependant, le leaker Rodent950, souvent bien informé sur la marque, a indiqué qu’ils devraient être lancés à un tarif plus bas que les P30 (800 euros) et P30 Pro (1000 euros) l’an dernier. Selon lui, on pourrait ainsi retrouver :

Huawei P40 : 3 599 yuans / 470 euros HT

Huawei P40 Pro : 6 599 yuans / 870 euros HT

Il faudra cependant attendre la fin du mois de mars pour avoir une confirmation de ces prix.