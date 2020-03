Snapdragon 865 : voici nos benchmarks de la puce la plus puissante de 2020

Les premiers smartphones avec Snapdragon 865 commencent à débarquer en Europe. De quoi permettre de comparer ses performances par rapport aux générations précédentes, mais aussi aux solutions concurrentes de Samsung et de Huawei.

En fin d’année dernière, Qualcomm dévoilait officiellement son tout dernier SoC pour smartphones haut de gamme, le Snapdragon 865. Il aura cependant fallu patienter quelques mois avant que la puce ne débarque sur des smartphones grand public en Europe.

Les États-Unis ont en effet déjà eu droit au Samsung Galaxy S20, doté du Snapdragon 865 sur sa version américaine, tandis que le Xiaomi Mi 10 est déjà lancé en Chine, mais ne le sera pas en Europe avant quelques jours. De notre côté, nous avons pu emprunter le Nubia Red Magic 5G. En dehors d’être un smartphone gamer équipé d’un écran Oled 144 Hz, il s’agit également de l’un des tout premiers smartphones vendus en Europe avec la nouvelle puce de Qualcomm. En attendant le test complet du Nubia Red Magic 5G — qui arrivera ce weekend — vous pouvez retrouver ici nos premiers tests de benchmark.

Afin de comparer convenablement le Snapdragon 865, nous l’avons soumis à notre batterie habituelle d’applications de benchmarks et nous avons confronté les résultats à ceux d’autres puces haut de gamme : le Snapdragon 855+ du Black Shark 2 Pro, le Snapdragon 855 du Sony Xperia 5, l’Exynos 990 du Samsung Galaxy S20 Ultra et le Kirin 990 du Huawei Mate 30 Pro. Par ailleurs, notez que nous avons effectué les tests avec Red Magic 5G configuré au taux de rafraîchissement maximal, à 144 Hz. Certaines applications, comme AnTuTu, ne laissent en effet pas le smartphone passer en 60 Hz.

Snapdragon 865 Snapdragon 855+ Snapdragon 855 Exynos 990 Kirin 990 Smartphone Nubia Red Magic 5G (144 Hz) Black Shark 2 Pro Sony Xperia 5 Samsung Galaxy S20 Ultra (Full HD+) Huawei Mate 30 Pro (perf on) AnTuTu 8.x 593 843 475 297 nc 530 920 470 967 PCMark 2.0 14 147 8 220 8 926 11 149 10 477 3DMark Slingshot Extreme 7 237 6 272 5 279 6 792 5 996 3DMark Slingshot Extreme Graphics 8 274 7 047 6 350 8 460 6 423 3DMark Slingshot Extreme Physics 5 030 5 428 3 319 4 018 4 863 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 29 / 20 FPS 26 / 18 FPS 22 / 16 FPS 26 / 20 FPS 18 / 17 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 44 / 51 FPS 40 / 47 FPS 34 / 42 FPS 45 / 52 FPS 36/ 42 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 109 / 124 FPS 60 / 110 FPS 42 / 59 FPS 103 / 125 FPS 60 / 119 FPS

Un gain en performances de 25 % par rapport au Snapdragon 855+

Dans l’ensemble, c’est peu dire que le Snadragon 865 surpasse les autres SoC Android du marché. Le smartphone arrive en tête sur tous les tests réalisés en 60 Hz et n’est surpassé que sur certains points en 144 Hz. À titre de comparaison, sur le logiciel AnTuTu — qui mesure aussi bien la puissance de calcul que les performances graphiques — le Snapdragon 865 obtient un score 25 % meilleur que le Snapdragon 855+.

Par rapport à l’Exynos 990, la différence est de 12 % en faveur de la puce de Qualcomm. On comprend mieux pourquoi certains amateurs des produits Samsung militent pour que le constructeur coréen passe l’ensemble de ses smartphones sous la puce de Qualcomm. Enfin, toujours sur AnTutu, on note une grosse différence également avec le Kirin 990 du Huawei Mate 30 Pro, de l’ordre de 26 %

Il en va de même pour la plupart des autres benchmarks. Sur PCMark, qui s’attarde essentiellement sur la puissance du processeur, on note un score du Snapdragon 865 qui est 72 % supérieur à celui du Snapdragon 855+ et 60 % supérieur à celui du Snapdragon 855. Sur les jeux 3D, là aussi le Snapdragon 865 s’nevole avec 29 images par seconde sur Aztec en paramètres élevés contre 26 pour le Snapdragon 855+, 22 pour le Snapdragon 855, 26 pour l’Exynos 990 et seulement 18 pour le Kirin 990.

Ça n’est pas vraiment une surprise, mais ces premiers résultats techniques démontrent une puce parfaitement fluide. Bien évidemment, tous les SoCs comparés ici sont haut de gamme et vous ne devriez ressentir des ralentissements avec aucun d’entre eux, mais le Snapdragon 865, qui devrait équiper une large part de l’industrie en 2020, est bel et bien devant.

Pour en savoir davantage sur l’usage au quotidien, mais également l’interface logicielle, la qualité photo, l’autonomie ou le design de ce Nubia Red Magic 5G, rendez-vous en toute fin de semaine.