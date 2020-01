PS5 : Sony fait l’impasse sur l’E3, Microsoft confirme sa présence

Sony a confirmé que la firme ne serait pas présent à l'E3 en 2020 pour montrer la PlayStation 5. La marque fait l'impasse sur l'un des plus importants salons de l'année, mais sera présent à des centaines événements.

La rumeur trainait sur le web depuis quelques heures, Sony a confirmé au site GamesIndustry que PlayStation ne sera pas à l’E3 en 2020. Une annonce fracassante quand on connait l’importance du salon, alors même que le fabricant japonais s’apprête cette année à lancer la PlayStation 5.

En 2013, l’E3 avait été un événement crucial qui avait permis d’ancrer l’avantage au lancement de la PlayStation 4 face à la Xbox One de Microsoft. Sony y avait annoncé à la fois un prix 100 euros inférieurs à la Xbox, et une politique d’échange de jeu plus conservative et populaire.

Déjà en 2019, Sony n’avait pas intégré le convention center de Los Angeles pour participer à l’E3. Le salon est lui-même déserté depuis quelques années. Microsoft ne proposait pas d’emplacement dans le convention center en 2019, mais avait plutôt choisit d’occuper le Microsoft Theater non loin de l’événement, alors que EA organise depuis plusieurs années son « EA Play » en marge du salon.

Lancement de console next-gen oblige, Sony doit quand même communiquer. À la place d’aller à l’E3, la marque annonce qu’elle participera à « des centaines » d’événements grand public pour y présenter des jeux PS4 et surtout PS5.

« Des centaines » d’événements dans l’année, ça fait beaucoup d’événements auxquels participer. On peut s’attendre à une présence de Sony à la Game Developer Conference (GDC), à la Gamescom et au Tokyo Game Show, mais aussi en France à la Japan Expo et à la Paris Game Week. On peut aussi mentionner le salon ChinaJoy qui prend de l’importance chaque année.

De son côté, Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, a confirmé que son équipe sera présente en force à l’E3 2020.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020

— Phil Spencer (@XboxP3) January 14, 2020