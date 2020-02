PS5 : le prix de la PlayStation 5 serait trop élevé pour Sony

Bloomberg rapporte de nouvelles informations sur la PS5. Sony attendrait bien l'annonce du prix de la Xbox Series X pour fixer le prix de sa console.

Après la présentation de la Xbox Series X en décembre lors des Game Awards, et un simple logo pour la PS5 au CES, le monde du gaming est dans l’attente du côté de chez Sony pour découvrir sa nouvelle PlayStation. D’autant que certaines (mauvaises) rumeurs évoquaient le début du mois de février, période à laquelle Sony avait présenté sa PS4 en 2013.

Pour le moment Sony n’annonce rien concernant sa console next-gen, et d’après Bloomberg, c’est aussi parce que la firme serait en difficulté concernant le prix de fabrication de la PlayStation 5.

Prix de fabrication : 450 dollars

Bloomberg a pu interroger des sources proches de la conception de la PS5, on imagine chez Sony. Le site indique que les coûts de fabrication de la nouvelle PlayStation seraient actuellement autour des 450 dollars l’unité, ce qui met en difficulté le géant japonais qui doit encore annoncer le prix de sa nouvelle console.

Pour rappel, le prix qui avait fait le succès de la PlayStation 4 et de la PlayStation 4 Pro en leurs temps, mais aussi du PS VR, était de 400 euros, ou 400 dollars aux États-Unis. Le coût de fabrication de la première PS4 à son lancement était estimé à 381 dollars, ce qui permettait à Sony de ne pas perdre d’argent sur la vente de sa console, un fait rare pour le lancement d’une console. Si on reprend cet exemple, la PS5 pourrait être commercialisée à 470 dollars ou 470 euros !

Pourquoi un prix si élevé ?

Nous avions déjà analysé que les consoles nouvelles générations, la PS5 et la Xbox Series X, seraient plus cher en raison du bond technologique annoncé dans ces consoles.

D’après Bloomberg, le problème principal provient de l’approvisionnement en DRAM et en mémoire flash NAND, qui seront utilisés pour la mémoire vive de la console et son stockage SSD. D’une part, ces deux composants sont aussi phagocytés par le reste de l’industrie, en particulier celui du smartphone, et d’autre part, les chaînes de fabrication ont récemment connu des difficultés qui a provoqué une hausse généralisée des prix.

La source indique également que Sony a bouclé de façon définitive la liste de la plupart des composants de sa nouvelle console, et notamment le système de refroidissement qui serait particulièrement couteux. Les deux prochaines consoles s’annoncent particulièrement puissantes, et il faudra donc un excellent système de refroidissement pour être sûr de dissiper la chaleur émise. Le refroidissement couterait à Sony plusieurs dollars par console fabriquée, contre moins d’un dollars pour le refroidissement des précédentes consoles.

La question du prix de la Xbox Series X

En interne, le géant serait en proie à un petit conflit pour savoir s’il devrait ou non commercialiser la PS5 à perte. D’après Bloomberg, une partie des équipes dédiées aux jeux vidéo chez Sony aimerait que la firme s’aligne coûte que coûte sur l’éventuel prix inférieur de la Xbox, quitte à vendre à perte. D’autres estiment que Sony devrait être lucratif dès le lancement de la console, comme la firme l’avait été à l’époque de la PS4.

Ces informations correspondent bien à l’idée que Sony ne connaît toujours pas le prix de la PS5 et attend les annonces de Microsoft pour se décider définitivement.

Microsoft devrait dévoiler de nouvelles informations concernant la Xbox Series X à l’E3 2020 en juin, et notamment le prix de la console.

Sony de son côté pourrait ne pas attendre jusque-là : la firme dévoile en général aux investisseurs ses perspectives pour l’année à la fin du mois d’avril, et organise une réunion avec ses investisseurs à la fin du mois de mai. Ce sera évidemment un point crucial, dans la mesure où la PlayStation représente aujourd’hui la première source de revenu pour Sony.