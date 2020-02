Sony ne connaît toujours pas le prix de sa PS5

Un dirigeant de Sony a expliqué que le prix de la Playstation 5 ne pouvait pas encore être déterminée car de nombreux éléments doivent encore être pris en compte. On comprend surtout que la PS5 ne veut pas griller ses cartouches devant la Xbox Series X de Microsoft.

Sony, comme plusieurs autres groupes, a publié ses résultats financiers (PDF). Dans le cadre du groupe japonais, il s’agit du troisième trimestre de l’année fiscale 2019/2020 qui s’achève à la fin du mois de mars. Comme prévu, les performances de ventes de la division consoles commencent à faiblir, le public anticipant la sortie de la très attendue PS5. Or, justement, la Playstation 5 a été abordée pendant la discussion entre les actionnaires et les représentants de la firme.

Le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, a ainsi évoqué son intention d’assurer une « transition fluide » vers la prochaine génération de console. On lui demande alors sur quels éléments la firme a vraiment le contrôle et quels sont les éléments plus difficiles à anticiper. Le dirigeant de Sony confie alors que « ce qui n’est pas très clair ou prévisible, c’est que comme nous sommes en concurrence dans ce domaine, il est très difficile de discuter du prix à ce stade, et selon le niveau des tarifs, nous devrons peut-être déterminer la campagne publicitaire que nous allons déployer et le montant des coûts que nous sommes prêts à investir ».

Il ajoute aussi que « c’est une question d’équilibre ». En outre, « comme il s’agit d’un exercice d’équilibre, il est très difficile de dire quoi que ce soit de concret à ce stade ». Hiroki Totoki promet enfin, sans surprise, la meilleure approche tarifaire pour une console rentable sur le long terme. Ce que l’on retient surtout, c’est qu’il ne faut pas être trop pressé pour apprendre officiellement le prix de la PS5.

Guerre de tranchées face à Microsoft

Rappelons en effet que la Xbox Series X de Microsoft se fait toujours plus imminente de son côté, mais que là aussi, la question du prix est adroitement esquivée. Ni la firme américaine ni Sony ne souhaite griller trop vite cette cartouche, de peur que le concurrent ne réagisse en opposant un tarif encore plus agressif.

La PS5 comme la Xbox Series X semblent coincées pour le moment dans une guerre de tranchées où aucun camp ne semble se décider à lancer une vraie offensive, de peur d’y laisser des plumes. On doit donc pour l’instant se contenter d’un banal logo officialisé.