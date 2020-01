Xbox Series X et PS5 : la guerre des jeux exclusifs change de terrain

Microsoft a annoncé que les jeux Xbox Game Studios seraient des exclusivités cross-gen. Sony devrait faire un tout autre choix pour sa PlayStation 5. Explications.

Ce week-end, les consoles de nouvelle génération étaient au centre des débats sur le web. En cause ? Une déclaration de Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios chez Microsoft concernant les exclusivités de la Xbox. L’occasion de faire le point sur la politique éditoriale des deux fabricants, Sony avec sa PS5 et Microsoft pour sa Series X.

Matt Booty a déclaré dans les colonnes de MCVUK que « tous nos jeux à venir sur 1 ou 2 ans, un peu comme sur PC, sortiront sur toute notre famille d’appareils ». Il ajoute « nous voulons être sûr que si vous investissez dans une Xbox entre maintenant et le lancement de la Series X, vous aurez l’impression d’avoir fait un bon investissement, et que nous sommes sérieux concernant notre contenu ».

De cette déclaration, il faut comprendre que les exclusivités développées par les 15 studios de Microsoft seront proposées pendant 1 à 2 ans sur Xbox One et Xbox Series X.

Halo Infinite sortira sur Xbox Series X, sur Xbox One et sur PC

De fait, la nouvelle console de Microsoft n’aura donc pas le droit à des exclusivités next-gen, qui ne seraient pas disponibles sur Xbox One. Évidemment, ces titres seront toujours réservés à l’écosystème Xbox, et ne sortiront pas sur PS5, par exemple.

Notez qu’il s’agit ici uniquement de la politique interne de Microsoft. EA, Activision ou encore Ubisoft seront parfaitement libres de lancer des jeux exclusifs aux consoles de nouvelles générations.

Comment expliquer cette stratégie de la part de Microsoft ? Sortir ses jeux sur Xbox One pendant un à deux ans aura pour effet très probable de ralentir les ventes de Xbox Series X, puisque les propriétaires de Xbox One et Xbox One X pourront continuer de profiter des jeux Microsoft.

Cette politique pourrait également avoir un impact négatif sur la fidélité visuelle des jeux de Microsoft. Les développeurs devront en effet composer avec la Xbox One pendant 1 à 2 ans, une console peu puissante et qui affichait déjà un retard technologique en 2013, notamment au niveau de son processeur.

En réalité, cette décision s’explique par la stratégie de Microsoft de pousser au maximum l’abonnement au Xbox Game Pass, son abonnement à un catalogue de jeux.

Tous les jeux Xbox Game Studio sont disponibles dès leur sortie dans cet abonnement, un peu à la manière des Netflix originals.

Dans cette stratégie, Microsoft préfère fidéliser des clients qui ont choisi une Xbox One en 2020, plutôt que de pousser absolument au renouvellement du matériel vers la Series X.

C’est aussi pour cette raison que Microsoft lance ses jeux sur PC, avec le Xbox Game Pass pour PC. Si la firme s’intéressait avant tout aux ventes de consoles, elle ne sortirait pas ses meilleurs titres sur d’autres plateformes que la Xbox.

The Series X is just one of multiple entry points into the Xbox ecosystem. It's for core console players.

MS doesn't care where you play. They care about making Games, Game Pass, Play Anywhere & xCloud attractive enough that you join the ecosystem via the device of your choice.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 10, 2020