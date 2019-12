PS5 et Xbox Series X : vers une augmentation du prix des consoles

Microsoft et Sony ont montré qu'ils sont très ambitieux concernant leurs prochaines consoles de jeux, les PlayStation 5 et Xbox Series X. Tellement ambitieux, que le prix des consoles pourrait fortement augmenter.

Les consoles de nouvelle génération arrivent. On sait désormais que Sony et Microsoft commercialiseront leurs PlayStation 5 et Xbox Series X à la fin de l’année 2020, et les deux firmes ont commencé à dévoiler les caractéristiques techniques des deux consoles.

Une grande inconnue demeure : à quel prix seront vendues ses consoles ? Entre grandes ambitions et concurrence effrénée, voici à quoi on peut s’attendre.

Le site spécialisé Digital Foundry a longuement analysé le design de la Xbox Series X récemment dévoilé, mais aussi les caractéristiques attendues de la console.

Il en conclut notamment que la puce graphique AMD de la Xbox Series X, qui devrait être capable d’une puissance brute de 12 TFlops, serait plus complexe que toutes les cartes graphiques lancées par AMD jusqu’à présent.

À cela s’ajoutera un processeur haut de gamme, basé sur la dernière génération Zen 2 d’AMD, et un SSD NVMe très véloce, d’une capacité encore inconnue, mais probablement de 500 Go à 1 To, au moins.

Enfin, le site note que pour alimenter tout cela, il faudra probablement compter sur une forte hausse de la consommation de la console en jeu, et donc d’une alimentation plus puissante. Le refroidissement devrait également être ajusté à la hausse, surtout que Microsoft promet de produire une console aussi silencieuse que la Xbox One X.

L’un dans l’autre, Digital Foundry se dit très enthousiaste de voir une Xbox Series X qui s’annonce très ambitieuse techniquement, avec une PlayStation 5 qui devrait être tout aussi impressionnante. Le site compare cette ambition, et cet « optimisme », au lancement des consoles PlayStation 3 et Xbox 360 où Sony et Microsoft avaient déjà fortement investi dans le développement de leurs consoles.

De cet article, l’analyste réputé Daniel Ahmad en tire qu’il est difficile d’imaginer que ces consoles pourraient être lancé à moins de 400 dollars, étant donné le coût de fabrication induit.

Struggling to see how PS5 / Series X can launch sub $400 given preliminary BOM for known specs.

The CPU/GPU, GDDR6 Memory and NVMe SSD alone would be well above 50% of both the build price and a $400 retail price.

It's either take a heavy loss, or price appropriately above $400

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 19, 2019