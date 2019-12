Porsche Taycan Turbo : seulement 323 kilomètres d’autonomie selon l’EPA

Il existe différentes mesures pour estimer l’autonomie d’un véhicule électrique, NEDC et WLTP, mais cette-fois c’est l’EPA qui nous intéresse. L’EPA est une mesure de consommation américaine qui est considérée comme la plus proche de la réalité, elle consiste à deux cycles distincts d’environ 17 kilomètres, appelés city (CTY, ville) et highway (HW, autoroute). Evidemment, l’ensemble est complètement standardisé, les deux cycles ont des vitesses limitées (90 et 100 km/h) ainsi qu’une accélération maximale (environ 5 km/h par seconde).

L’Environmental Protection Agency (EPA) vient de tester la Porsche Taycan Turbo. La Taycan Turbo – la version à deux moteurs qui coûte 152 552 euros avec ses 616 chevaux – ne pourra parcourir que 201 miles (soit environ 323 kilomètres) avec une charge complète. Porsche avait communiqué un chiffre bien supérieur, 450 kilomètres (WLTP), lors de l’annonce de la Taycan Turbo en septembre dernier.

Et par rapport aux autres voitures électriques ?

L’EPA a vu passer la grande majorité des voitures électriques du marché, dont l’Audi E-Tron (328 kilomètres), mais aussi la Nissan Leaf (363 kilomètres en version 62 kWh), la Jaguar I-Pace (376 kilomètres) et même les différents modèles de Tesla Model 3 (354 à 402 kilomètres en fonction des versions contre 409 à 560 kilomètres selon le WLTP). Quand on compare avec les deux modèles qui font face à la Taycan, le Model S et le Model X, la comparaison fait mal : respectivement 600 et 528 kilomètres.