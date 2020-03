BMW va retirer plus de 50 % de ses moteurs thermiques pour accélérer sur l’électrique

Pour BMW, le cru 2021 devrait être marqué par un bouleversement d’envergure marqué par l’abandon de plus de la moitié des moteurs thermiques. Et ce pour mieux se focaliser sur l’électrique.

Dans son rapport dédié aux résultats annuels du cru 2019, BMW n’hésite pas à mettre en avant la bonne rentabilité enregistrée au cours du quatrième trimestre. Un rayon de soleil qui transperce un orage menaçant, puisque les bénéfices nets de l’entreprise allemande ont chuté de 29 % sur l’année précédente.

Lourds investissements

Cette baisse significative s’explique notamment par ses investissements massifs relatifs aux technologies d’électrification : environ six milliards d’euros ont été alloués au pôle recherche et développement, soit une hausse de 12 %, ainsi que 5,6 milliards (+ 12 %) d’investissements. Sans oublier de « lourdes provisions pour risques juridiques » relatives aux accusations de cartel faites par l’Union européenne, comme l’explique Le Figaro.

Outre cette série de chiffres à consulter dans un communiqué de presse officiel, le fleuron d’outre-Rhin a annoncé des mesures fortes pour réduire comme il se doit ses émissions de CO2. L’une d’entre elles repose par exemple sur l’abandon de plus de 50 % des groupes motopropulseurs thermiques à partir de l’année 2021. Pour, de toute évidence, accentuer ses efforts sur l’électrique.

25 modèles électriques d’ici 2023

Si BMW ne cite aucun moteur en particulier, le site spécialisé Electrek mise une petite pièce sur les moteurs essence V8 et V12, entre autres. Un moyen ici pour l’entreprise allemande de renforcer sa stratégie d’électrification articulée autour de vingt-cinq modèles attendus d’ici 2023, dont plus de la moitié qui épouserait une motorisation 100 % électrique, pour ainsi rejoindre les BMW i3, MINI Cooper SE, BMW iX3, BMW iNEXT et BMW i4 déjà commercialisés ou intronisés par la marque.