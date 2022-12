Partage de la clé numérique BMW : la technologie ne dépend plus de l’OS de votre smartphone

BMW étend l'utilisation de sa clé numérique. En effet, on peut désormais partager l'accès à sa voiture aux utilisateurs Android, même depuis un iPhone.

Si vous avez une clé numérique sur votre voiture, vous n’avez plus peur de perdre ou d’oublier votre clé de voiture. Depuis 2015, la clé numérique (appelée Digital Key en anglais) est apparue dans l’industrie automobile avec des pionniers comme Audi et Valeo. En 2020, BMW a dévoilé sa clé numérique, qui permet aux propriétaires de BMW d’utiliser leur smartphone pour verrouiller, déverrouiller et démarrer leur voiture. Au début, il n’était disponible que pour les utilisateurs d’iPhone, mais en 2021, les utilisateurs d’Android ont également obtenu la fonctionnalité. Néanmoins, le partage d’une clé numérique entre les deux écosystèmes était impossible.

La fonctionnalité a même été étendue avec le Digital Key Plus, qui exploite la capacité ultra-large bande (Ultra Wideband ou UWB) de certains smartphones. L’UWB est un protocole de communication sans-fil à courte portée de très haute fréquence caractérisée par une localisation extrêmement plus précise que le Bluetooth ou le WiFi. De plus, c’est une technologie économe en consommation d’énergie.

BMW est loin d’être le seul à proposer cette fonctionnalité. C’est le cas, par exemple, de la Tesla Model 3 où il est possible, via l’application Tesla, de télécharger en quelque sorte la clé afin de pouvoir déverrouiller son véhicule. Du côté de chez BMW, cependant, votre clé peut être stockée dans votre Apple Wallet et peut aussi être simplement partagée, en l’envoyant par iMessage à l’un de vos proches ou amis qui pourront ainsi déverrouiller et démarrer la voiture.

Android et iPhone, au même niveau

Néanmoins, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les utilisateurs d’iPhone. Désormais, BMW permet le partage d’une clé numérique BMW entre les smartphones iPhone et Android. Il vaut mieux tard que jamais.

La nouvelle fonction sera disponible pour tous les nouveaux véhicules équipés de BMW Digital Key ou BMW Digital Key Plus et les voitures plus anciennes avec une mise à jour logicielle 22-11. Le partage multiplateforme sera initialement disponible pour les iPhone compatibles (avec iOS 16.1 ou version ultérieure) et les smartphones Google (Pixel 6/6 Pro et Pixel 7/7 Pro avec Android 13 ou version ultérieure), et plus tard pour les modèles de Samsung.

