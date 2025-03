Volvo enrichit sa gamme avec une nouvelle berline, connue sous le nom d’ES90. Remplaçante de la S90, cette voiture électrique se décline en plusieurs versions, avec une autonomie atteignant les 700 kilomètres et une recharge ultra-rapide.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Volvo fait depuis longtemps partie des pionniers en matière d’électrification. La firme suédoise avait en effet annoncé dès 2021 son ambition de ne plus vendre la moindre voiture thermique à partir de 2030. Mais face au ralentissement de ce marché, le constructeur était finalement revenu sur sa décision en septembre 2024.

Une nouvelle berline très réussie

Cela ne l’empêche cependant pas de continuer à croire à cette motorisation. C’est ainsi qu’il propose déjà de nombreux modèles 100 % électriques dans son catalogue, dont le petit EX30 que nous avions pu essayer. Ce n’est pas tout, car il a également lancé il y a peu le grand EX90 qui est aussi passé entre nos mains. Mais tout ces modèles sont des SUV, et il manquait d’une berline dans ce choix. C’est désormais chose faite, puisque Volvo vient de lever le voile sur sa nouvelle ES90.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Annoncée via plusieurs teasers depuis la fin de l’année 2024, cette nouvelle venue dans le catalogue a pour but de remplacer indirectement l’ancienne S90 thermique. Elle chassera alors sur les terres de la Tesla Model S, de la Volkswagen ID.7 et de la BYD Seal. Et voilà que le constructeur de Göteborg nous montre enfin à quoi elle ressemble. Et sans grande surprise, elle puise son inspiration dans le style de l’EX90, qui a inauguré la nouvelle identité stylistique de Volvo.

Nous retrouvons une face avant qui conserve l’ADN de sa devancière, notamment au niveau des feux à LED. Ces derniers reprennent en effet la signature lumineuse « Marteau de Thor », chère à la marque. Au centre, la calandre est pleine et elle arbore le logo du constructeur. Nous retrouvons également des feux de jour verticaux de chaque côté du bouclier. Ce dernier est ouvert et peint en noir afin de donner du caractère à un faciès très épuré mais qui est très réussi. On remarque sur le toit la présence d’un capteur LiDAR pour la conduite autonome.

Volvo ES90 Exterior Volvo ES90 Exterior Volvo ES90 Exterior

De profil, la berline affiche une silhouette statutaire et élancée, avec de grandes jantes. La voiture mesure 5,0 mètres de long pour 1,55 mètre de haut et 1,94 mètre de large. Des dimensions généreuses, tandis que de nombreux éléments ont été travaillés pour optimiser le Cx (coefficient de traînée). Celui-ci est annoncé à 0.25, contre 0,208 pour sa rivale américaine qui reste l’une des références avec la Lucid Air. A l’arrière, nous retrouvons des feux en forme de C, qui s’inspirent là encore de la précédente S90.

Tout le confort nécessaire à bord

A l’intérieur, la nouvelle Volvo ES90 reprend le poste de conduite de son grand frère. Nous retrouvons donc une présentation très épurée, voire même dépouillée. De quoi nous rappeler les productions de Tesla et de certains constructeurs chinois. Logique, car Volvo fait partie du groupe Geely, aux côtés de Zeekr et Lotus. La berline électrique se dote d’un grand écran tactile de 14,5 pouces en position verticale. Celui-ci intègre un nouveau système d’info-divertissement qui fait appel à la technologie Snapdragon de Qualcomm. Il propose également de nombreuses fonctionnalités fournies par Google.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Parmi elles, Google Assistant, Maps, Waze de même que le Play Store pour télécharger de nouvelles applications. Bien sûr, le conducteur peut également profiter d’Apple CarPlay et d’Android Auto sans fil. La nouvelle Volvo ES90 est aussi dotée de la 5G et est compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. A noter que contrairement à Tesla, elle a aussi le droit à un combiné d’instrumentation numérique de 9 pouces et à un affichage tête-haute projeté sur le pare-brise.

Volvo ES90 Exterior Volvo ES90 Exterior Volvo ES90 Exterior

Le confort est de mise à bord de cette nouvelle berline électrique, dont l’empattement mesure 3,1 mètres et dont l’accès à bord peut se faire via le smartphone. La voiture se dote notamment d’un toit panoramique électrochrome et d’un système audio Bower & Wilkins délivrant 1 610 watts avec 25 haut-parleurs. Le communiqué de Volvo précise également que cette nouvelle venue dans la gamme fait appel à des matériaux durables, dont le Nordico issu de bouteilles recyclées. On sait également que le constructeur ne propose plus de cuir animal depuis de nombreuses années.

Volvo ES90 Exterior

Les passagers à l’arrière peuvent profiter de sièges ventilés, qui peuvent également être inclinés individuellement et de manière électrique. L’habitacle propose en parallèle un choix de six éclairages d’ambiance, en fonction de l’humeur du conducteur. Selon les données indiquées par le constructeur, l’espace aux jambes et à la tête est plutôt bon pour les passagers à bord de la berline. Celle-ci pourrait notamment se destiner au transport de personnes. Enfin, le volume de coffre est compris entre 446 et 1256 litres. La Volvo ES90 a aussi le droit à un frunk de 22 litres à l’avant.

Jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie

La nouvelle Volvo ES90 repose sur la plateforme SPA2 est est en fait un SDV (software-defined vehicule), comme l’EX90. Elle fait alors appel à la puce Drive AGX Orin fournie par Nvidia, capable de réaliser 508 billions d’opérations par seconde. C’est tout simplement énorme. Cette technologie permet à la voiture d’offrir une conduite autonome très performante, qui pourrait atteindre le niveau 3. Elle est aussi capable de collecter en continu des données en temps réel sur la route, afin de s’adapter en conséquences.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Au total, trois versions sont proposées pour cette nouvelle venue, avec deux et quatre roues motrices. La variante Single Motor d’entrée de gamme affiche une puissance de 333 chevaux pour un couple de 480 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes pour une vitesse de pointe de 180 km/h comme tous le reste de la gamme. Elle est équipée d’une batterie de 92 kWh, qui offre une autonomie maximale de 650 kilomètres WLTP. La recharge s’effectue de 10 à 80 % en 20 minutes à 300 kW de puissance maximale.

Deux autres variantes Twin à transmission intégrale sont aussi proposées. Elles partagent la même batterie de 106 kWh, pour une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres. Dans ce cas, la puissance de charge passe à 350 kW, pour passer de 10 à 80 % en 20 minutes. En version Twin standard, la Volvo ES90 délivre 449 chevaux et 670 Nm de couple, avce un 0 à 100 km/h abattu en 5,6 secondes. La variante Performance passe à 680 chevaux et 870 Nm. De quoi atteindre les 100 km/h en 4 secondes seulement.

Volvo ES90 Exterior Volvo ES90 Exterior Volvo ES90 Exterior Volvo ES90 Exterior Volvo ES90 Exterior

La berline est aussi équipée de la fonctionnalité Plug & Charge, qui permet de démarrer la recharge sans avoir à passer sa carte. Elle a aussi le droit à une architecture 800 volts. A noter que la voiture est compatible avec la charge bidirectionnelle permettant notamment d’alimenter des appareils électriques gourmands en énergie directement depuis la batterie.

Reste désormais à connaître la date de début des livraisons ainsi que le prix de l’ES90, qui ne sera sans doute pas éligible au bonus écologique.