Découvrez l’habitacle ultra high-tech de la nouvelle voiture électrique signée Xpeng

Dévoilé au mois de janvier 2025, le nouveau Xpeng G7 nous donne de ses nouvelles. La voiture électrique chinoise montre pour la première fois son poste de conduite particulièrement épuré.

Xpeng G7 // Source : Xpeng

Comme MG ou encore BYD, Xpeng fait partie de ces nouvelles marques chinoises à faire leur arrivée en Europe. Et le constructeur fondé en 2014 ne chôme pas, puisqu’il commercialise déjà deux modèles haut de gamme sur le Vieux Continent, à savoir le G6 et le G9. En parallèle, il continue à étoffer son catalogue dans son pays natal.

Un intérieur dépouillé

La marque a ainsi levé le voile au début du mois de janvier 2025 sur son dernier modèle en date. Il s’agit du nouveau Xpeng G7, un SUV coupé qui rivalise frontalement avec la Tesla Model Y, entre autres. Car à vrai dire, il possède de nombreux concurrents, tels que la Ford Mustang Mach-E, le Renault Scénic E-Tech ou encore la Peugeot e-3008. Autant dire que son éventuelle arrivée en Europe risque de ne pas être aisée. Mais pour l’heure, aucune date n’a été annoncée à ce sujet.

À vrai dire, on ignore encore beaucoup de choses sur ce nouvel arrivant dans le catalogue. Mais s’il avait jusqu’à présent gardé le secret sur son intérieur, cela est en train de changer. En effet, le site ItHome relaie une photo publiée par Wang Zhonglin, secrétaire général du parti communiste chinois publié sur le web. On y voit une première image du poste de conduite du Xpeng G7. Et il n’y a pas vraiment de surprise, puisque la présentation nous rappelle quelque chose.

Crédit : Wang Zhonglin via ItHome

C’ets simple, elle est quasiment identique à celle du Xpeng G6, dont nous avions pu prendre le volant un peu plus tôt. L’intérieur est donc très épuré, voire même dépouillé, ce qui nous rappelle notamment ce propose Tesla. D’ailleurs, comme pour la marque américaine, le SUV électrique n’a pas le droit à un combiné d’instrumentation, contrairement à son petit frère. Il est cependant possible que cette absence soit compensée par la présence d’un affichage tête-haute. Cela reste toutefois à confirmer.

Nous retrouvons également un grand écran tactile, qui affiche vraisemblablement une diagonale de 15 pouces, comme sur le G6. Cela n’a toutefois pas encore été confirmé par le constructeur, qui n’a pas communiqué de manière officielle à ce sujet. Cette grande dalle numérique devrait intégrer le système d’info-divertissement développé en interne par Xpeng, incluant notamment des mises à jour OTA (over the air) à distance.

Bientôt en Europe ?

Pour le moment, les informations sont encore très rares au sujet de ce nouveau Xpeng G7. On ne connaît pas exemple pas la taille du coffre, et on ne sait pas s’il est équipé d’un frunk à l’avant. En revanche, on sait qu’il meure 4,89 mètres de long pour 1,93 mètre de large et 1,66 mètre de haut. L’habitabilité devrait être plutôt bonne, puisque l’empattement est annoncé à 2,89 mètres. La fiche technique commence quant à elle à se dévoiler peu à peu.

Le SUV électrique reprendra le moteur du G6, affichant une puissance maximale de 218 kW, ce qui correspond à 296 chevaux. Les chiffres du 0 à 100 km/h et de la vitesse de pointe restent encore mystérieux pour le moment. Il aura également le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) dont la capacité devrait être identique à celle de son petit frère. Celui-ci atteint les 87,5 kWh, avec une autonomie maximale de 570 kilomètres selon le cycle WLTP.

Xpeng G7 // Source : Xpeng

Il est tout à fait probable que le nouveau Xpeng G7 ait le droit à une architecture 800 volts, ce qui lui permettrait de se recharger en seulement 12 minutes, comme la nouvelle version tout juste dévoilée du G6.

Reste désormais à savoir s’il fera le chemin jusqu’en Europe. Cela est tout à fait probable, mais il devra alors faire face à des droits de douane élevés, conformément aux règles de l’Union Européenne. Son prix devrait être plus élevé que les 42 990 euros demandés pour le G6 en France. Le SUV n’aura dans tous les cas pas le droit au bonus écologique à cause de sa fabrication en Chine.