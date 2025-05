Cette rivale chinoise de la Tesla Model S dévoile son alléchante fiche technique (et ses portes de Lamborghini)

Quelques jours après la présentation de la Xpeng P7, on en sait déjà plus sur cette voiture électrique haut de gamme. La berline chinoise laisse échapper ses impressionnantes caractéristiques techniques… et ses portes de supercar.

Xpeng P7 // Source : Xpeng

Xpeng fait partie de ces constructeurs chinois encore méconnus en Europe il y a cinq ans, et qui débarquent en force aujourd’hui. La firme est d’ores et déjà présente sur le Vieux Continent depuis quelques mois seulement, avec deux modèles. Il s’agit pour mémoire des SUV G6 et G9. Mais dans son pays natal, la marque est bien plus développée.

Une nouvelle version pour la berline électrique

Elle possède un catalogue très riche, avec notamment la prometteuse Mona M03, à laquelle nous n’avons pas le droit. Ce n’est pas tout, car elle commercialise depuis 2020 sa berline P7, qui a connu de nombreuses évolutions depuis. Et voilà que la dernière en date vient tout juste d’être dévoilée par la firme, dont le siège est situé à Guangzhou, en Chine.

Et voilà que le MIIT, le ministère chinois de l’industrie, laisse échapper la fiche technique de cette nouvelle P7. Reprise par le site spécialisé Car News China, on découvre que la berline est longue de 5,02 mètres, pour 1,97 mètre de large et 1,43 mètre de haut. Des dimensions qui la font rivaliser frontalement avec la Tesla Model S, sans oublier la BYD Seal, entre autres. Notons une curieuse option : des portes papillon, comme la précédente P7. Un choix audacieux, mais qui ne devrait être qu’une alternative à des ouvrants bien plus classiques.

Xpeng P7 // Source : MIIT via CarNewsChina

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

On sait aussi ce qui se cache sous son capot. Ainsi, la version d’entrée de gamme embarque un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 363 chevaux sur l’essieu arrière, associé à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par EVE Energy. Cependant, la capacité n’a pas été confirmée, ni l’autonomie de cette variante. On sait seulement qu’elle affiche une vitesse maximale de 230 km/h et qu’elle pèse 2,13 tonnes.

Une seconde déclinaison est aussi disponible, avec une autonomie en hausse. La puissance reste la même, mais la batterie est cette fois-ci fournie par CALB. Elle opte pour la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) mais là encore, la capacité n’a pas été divulguée pour l’instant. Cette version pèse moins lourd (2,01 tonne), en raison notamment de la densité énergétique plus élevée de la batterie. Ce qui permet d’avoir une meilleure autonomie, sans devoir augmenter la capacité.

Xpeng P7 // Source : Xpeng

Mais ce n’est pas encore tout, car une troisième déclinaison est aussi proposée dans le catalogue. Celle-ci s’offre quant à elle une transmission intégrale, avec un second moteur de 223 chevaux installé sur l’essieu avant. Le total passe à 586 chevaux, répartis entre les quatre roues.

Une nouvelle rivale pour Tesla

Cette version s’offre aussi une batterie NMC, qui est sans doute la même que la variante à grande autonomie. Cela devra être confirmé un peu plus tard. Dans cette déclinaison, la Xpeng P7 pèse 2,2 tonnes et peut atteindre une vitesse maximale de 230 km/h. À noter qu’elle a le droit à des freins Brembo, sans doute livrés de série. Mais là encore, cela sera à confirmer quand le constructeur aura donné plus d’indications sur la fiche technique et la gamme de la berline électrique. On sait que la voiture est livrée avec des jantes de 20 pouces, mais une monte de 21 pouces est disponible en option.

Xpeng P7 // Source : Xpeng

Pour le moment, aucune image du poste de conduite n’a été montré pour cette nouvelle déclinaison. Peut-être pourrait-elle reprendre celui de la P7+, qui a le droit à un écran tactile de 14,96 pouces, compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. Celui-ci est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 8155 et a le droit à la connexion Wi-Fi et 4G. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces.

Pour aller plus loin

On a roulé avec la Xpeng P7+, une Tesla Model S pour le prix d’une Model 3

Pour le moment, le prix exact de la berline n’a pas été dévoilé, mais il devrait tourner autour des 300 000 yuans (environ 36 500 euros selon le taux de change actuel).

Cette Xpeng P7 pourrait bien arriver en Europe, mais il faudra s’attendre à tarif bien supérieur, en raison des droits de douane en vigueur. Elle n’aura pas non plus le droit au bonus écologique en France, à cause de sa production en Chine. En attendant, sa commercialisation démarrera au 3ᵉ trimestre 2025 dans son pays natal.