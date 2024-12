Cette voiture électrique chinoise rivale de la Tesla Model 3 cartonne dans son pays natal

Seulement quatre mois après son lancement, la nouvelle Xpeng Mona M03 a déjà été produite à plus de 50 000 exemplaires. Cette voiture électrique, rivale de la Tesla Model 3, pourrait même faire encore plus fort que la Xiaomi SU7.

Fondée en 2014, Xpeng n’était jusqu’à présent pas très connue en France, même si la firme était déjà présente depuis quelque temps en Europe. Comme Nio, elle était en effet déjà commercialisée dans certains pays scandinaves, puis elle est enfin arrivée chez nous mi-2024.

Un vrai succès pour la berline

Aujourd’hui, le constructeur propose deux modèles sur notre marché, à savoir le grand G9 ainsi que le G6 plus petit, que nous avions pu essayer. Mais dans son pays natal, la Chine, Xpeng offre évidemment un choix encore plus large, et pas seulement des SUV. Il y a quelques mois, en plus précisément en juin dernier, la firme avait levé le voile sur un autre modèle, totalement inédit. Celui-ci porte le nom de Mona M03 et prend la forme d’une berline compacte.

Rivale directe de la Tesla Model 3, celle-ci avait sur le papier tous les atouts pour connaître un succès fulgurant. Et la voiture semble tenir ses promesses, comme l’indique le constructeur basé à Canton. Sur sa page Weibo officielle, ce dernier se félicite d’avoir déjà produit pas moins de 50 000 unités de sa M03. Et cela seulement quatre mois après son lancement officiel, ce qui est particulièrement encourageant !

La firme chinoise va encore plus loin, puisqu’elle précise que son usine produit un exemplaire toutes les 72 secondes. Un chiffre particulièrement bas, qui permet à la berline de faire mieux que son autre rivale, la nouvelle Xiaomi SU7. À ses débuts, cette dernière demandait 76 secondes par unité, même si la cadence d’assemblage a désormais été accélérée, afin de faire face à la demande. Et pour cause, 130 000 exemplaires ont été produits en seulement un an.

Un chiffre qui pourrait peut-être être dépassé par la nouvelle Xpeng Mona M03, qui semble déjà bien lancée sur l’autoroute du succès. Et ce alors qu’elle n’est pour le moment commercialisée qu’en Chine. Le site spécialisé Car News China indique que la chaîne d’assemblage de la marque produit actuellement 1 200 exemplaires chaque jour, ce qui donne environ 35 000 autos par mois. Des chiffres tout simplement colossaux, même si l’on est encore loin de Tesla et de sa capacité annuelle de 950 000 autos dans son usine de Shanghai.

Une auto très attendue en Europe

À noter cependant qu’il convient de nuancer les excellents chiffres de la nouvelle Mona M03. En effet, il s’agit ici d’exemplaires produits, pas d’immatriculations. Et généralement, ils sont plus nombreux, car il faut parfois un certain temps avant que les autos ne trouvent preneur, et il arrive même parfois que ça ne soit pas le cas. Ces données sont donc à prendre avec des pincettes, même si elles montrent tout de même un certain succès pour la berline électrique chinoise.

Celle-ci séduit notamment par son excellent rapport qualité/prix, puisqu’elle démarre à partir de 119 800 yuans, soit l’équivalent d’environ 15 100 euros selon le taux de change actuel. Attention toutefois, car si la voiture sera vendue en Europe, elle devra faire face à une forte hausse de son tarif, en raison des droits de douane plus élevés sur le Vieux Continent. Chez Nio par exemple, les prix se rapprocheront de ceux affichés par Porsche.

Pour mémoire, la Mona M03 se décline en plusieurs versions, avec une autonomie maximale de 610 kilomètres. Un chiffre qui s’entend selon le cycle chinois CTLC, qui donne alors plutôt 520 kilomètres avec l’homologation WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 30 à 80 % en 26 minutes, ce qui donne un 10 à 80 % en 35 minutes environ. Un chiffre assez moyen, que l’on doit à l’absence d’architecture 800 volts, mais compensé par une dotation plutôt généreuse incluant la conduite semi-autonome ainsi qu’un grand écran tactile de 15,6 pouces.