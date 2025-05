Ce géant américain mise sur une nouvelle batterie puissante et abordable pour ses futures voitures électriques

Le groupe américain General Motors, qui détient Cadillac, GMC ou Chevrolet, s’est associé à LG Energy Solution afin de concevoir une nouvelle batterie pour ses voitures électriques. Baptisée LMR, cette dernière offre de nombreux avantages sur le papier, et devrait bientôt arriver en production.

Crédit : General Motors

Si les ventes de voitures neuves repartent à la hausse, ce n’est pas encore tout à fait la même chose pour les autos électriques. Et pour cause, la situation de cette motorisation demeure encore assez fragile pour le moment. C’est le cas en France, mais également à plus grande échelle. Cependant, les constructeurs sont loin d’avoir dit leur dernier mot, bien au contraire.

Une nouvelle batterie innovante

De nombreux obstacles dissuadent encore les automobilistes de passer à la voiture électrique, la plupart liés à la batterie. Ils craignent notamment de se retrouver à court d’autonomie, et surtout de ne pas pouvoir se recharger. Or, cela n’est aujourd’hui plus du tout fondé, bien au contraire. De plus, les constructeurs travaillent d’arrache-pied pour proposer des autos encore plus abouties au fil des années. C’est par exemple le cas de General Motors, groupe (entre autres) de Cadillac, Chevrolet ou GMC, qui annonce l’arrivée d’une nouvelle technologie sur ses futurs véhicules électriques.

Cadillac Lyriq-V 2025 / Crédit : Cadillac

Dans un communiqué tout juste publié, l’entreprise américaine explique s’être associé avec la firme coréenne LG Energy Solution. Le but ? Concevoir une toute nouvelle batterie pour ses prochains pick-ups électriques et grands SUV. Cette dernière possède une particularité : elle fait appel à une chimie encore méconnue dans l’industrie automobile : le LMR. Un sigle qui signifie tout simplement Lithium Manganese Rich. Cela signifie que cette nouvelle technologie fait appel à de plus grandes quantités de magnanèse que les packs NMC (nickel – manganèse – cobalt) classiques.

Ce matériau remplace le cobalt dans les cathodes, ce dernier coûtant plus cher. Vous l’aurez donc compris, le principal intérêt de cette nouvelle batterie est son coût de production. Celui-ci est plus bas que le NMC classique, qui est plus onéreux à fabriquer que le LFP (lithium – fer – phosphate). C’est d’ailleurs pour cela que cette seconde technologie est désormais privilégiée, notamment en Chine et sur les petites voitures électriques, et ce malgré une densité énergétique plus faible. Et c’est justement ce que corrige la chimie LMR.

Crédit : General Motors

Selon General Motors, cette solution offre « une capacité et une densité énergétique supérieures ». Concrètement, cela signifie qu’il est possible de stocker plus d’énergie sans avoir à augmenter la taille de la batterie. Cela veut dire qu’elle prend moins de place et pèse moins lourd, ce qui a un impact positif sur la consommation, et donc l’autonomie. La technologie développée avec LG Energy Solution offre ainsi une « densité énergétique 33 % supérieure à celle des cellules à base de phosphate de fer lithium (LFP) les plus performantes ».

Une autonomie prometteuse

Mais concrètement, comment cela va-t-il se répercuter sur l’autonomie des véhicules qui seront équipés de ces cellules prismatiques ? Et bien l’entreprise américaine annonce viser plus de 640 kilomètres en une charge pour un pick-up électrique équipé de cette nouvelle batterie LMR. Et cela avec un coût fortement réduit, qui devrait évidemment se répercuter sur le prix payé par les clients. Une bonne nouvelle, alors que de nombreux automobilistes trouvent encore les voitures électriques trop chères. Mais GM n’est pas la seule entreprise à croire à cette alternative.

Chevrolet Blazer EV

C’est en effet aussi le cas de Ford, qui avait récemment aussi dévoilé une batterie similaire. La firme américaine avait également mis en avant la grande stabilité thermique de cette solution, que sa sécurité. Les risques de surchauffe sont réduits, même si ces derniers sont en fait déjà très rares, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Mais quand est-ce que cette nouvelle batterie LMR arrivera sur des véhicules de série ? Et bien il vaudra mieux s’armer de patience.

En effet, General Motors annonce une arrivée sur ses véhicules électriques de série à partir de 2028, mais la pré-production devrait démarrer dans le courant de l’année 2027. Le groupe américain travaille sur cette nouvelle solution depuis 2015, et elle est désormais bientôt prête. Il faudra cependant attendre encore un peu avant de tout savoir sur la vitesse de charge et sur la puissance maximale que cette batterie pourra encaisser.