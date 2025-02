La Fnac et Darty lancent une offre inédite pour l’iPad 10, la très bonne tablette abordable d’Apple

L’iPad 10 est la dernière tablette tactile classique en date de la marque à la Pomme. Seul l’iPad min 7 est sorti depuis, mais avec le modèle de 10ᵉ génération bradé à 349 euros au lieu de 409 euros chez la Fnac et Darty, vous avez un écran plus grand et plus agréable à utiliser.

Source : Frandroid – Robin Wycke

L’iPad 10 est une tablette tactile qui est sur le marché depuis le mois d’octobre 2022. Il s’agit d’un modèle standard par Apple qui a fait ses preuves et reste, encore aujourd’hui, une bonne référence. Des rumeurs font état d’une annonce imminente de la prochaine génération de tablettes, avec l’iPad 11ᵉ génération accompagné de l’iPad Air 13 M3 et l’iPad Air 11 M3, ainsi que du prochain iPhone SE 4. Ici, avec l’iPad 10, vous avez une entrée de gamme convaincante qui a été critiquée par son prix en hausse à sa sortie.

Les meilleurs atouts de l’iPad 10 (2022)

Son écran très bien calibré

iPadOS est toujours aussi ergonomique à manipuler

Des finitions toujours bien léchées, comme sait le faire Apple

À sa sortie en 2022, l’iPad 10 était vendu 589 euros. Un prix bien descendu depuis la baisse officielle d’Apple à 439 euros. Mais aujourd’hui, on le trouve à seulement 349 euros chez la Fnac et Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad 10. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un iPad encore largement compétitif

L’iPad est une tablette qui a su évoluer avec le temps. Si ce modèle va fêter ses trois ans cette année, il reste quand même moderne avec de beaux jours devant lui. L’écran est au centre de toutes les préoccupations, avec des bordures qui s’éclipsent et s’égalisent pour offrir une meilleure visibilité. C’est une caractéristique héritée des modèles haut de gamme qui est très appréciable sur cette version.

L’écran, d’ailleurs, est une dalle LCD de 10,9 pouces. Si on ne peut rien reprocher à la qualité globale du produit, on pourrait quand même tirer un peu la langue sur la technologie d’affichage. À l’heure où l’OLED se taille une bonne place, on est en droit de grimacer. Même si la résolution de 2360 x 1640 pixels donne le change et suffit amplement pour bien afficher tous vos divertissements multimédias. L’iPad 10 tient bien en main, avec des dimensions compactes de 248,6 x 17,95 x 7 mm pour seulement 477 grammes.

Une tablette qui va satisfaire toute la famille

L’iPad 10ᵉ génération de 2022 fonctionne avec une puce Apple A14 Bionic, un modèle un peu daté qui a fait son apparition sur l’iPhone 12. Une puce qui avait su impressionner son monde à l’époque et qui, encore aujourd’hui, a de très beaux restes. Ainsi, si vous cherchez une tablette pour toute la famille, lancer quelques jeux ou regarder des vidéos, elle fera amplement l’affaire. S’il vous faut quelque chose de plus solide, on vous conseillera plutôt un modèle plus récent.

En plus de ça, le modèle proposé ici a une mémoire de « seulement » 64 Go. Si vous ne faites qu’un usage de type loisir, ça suffit, mais si vous comptez jouer dessus, surtout à des gros titres comme Genshin Impact qui fait 24 Go en version complète, vous pourrez vous sentir à l’étroit. L’autonomie est aussi un bon point sur ce modèle, avec une autonomie d’une journée et demi en usage intensif, soit plusieurs jours en usage classique. Avec une charge rapide 25W qui fait repasser la tablette à 100% en un peu plus d’une heure.

Pour en apprendre plus sur l’iPad 10ᵉ génération de 2022, nous vous invitons à lire son test complet.

Autrement, vous pouvez aussi consulter notre guide consacré aux meilleures tablettes tactiles du moment pour trouver l’ardoise numérique de vos rêves.

